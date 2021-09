Eva Zaharescu, dezmăț total la ziua ei de naștere. Nu a mai ținut cont că Andreea Berecleanu era de față

Andreea Berecleanu nu mai are nevoie de prezentare, iar fiica ei, Eva Zaharescu, surprinde pe toată lumea prin aparițiile sale nonconformiste. Aceasta s-a transformat într-o tânără superbă, așa că nu se sfiește să se posteze în mediul online în diferite ipostaze.

Eva Zaharescu se află la o vârstă fragedă, dar frumusețea ei îi dă pe spate pe internauți. Tânăra a moștenit trăsăturile mamei sale și este extrem de pasionată de artă, modă, dar și de modelling. Aceasta studiază la Londra, dar nu ratează vreo ocazie pentru a se întoarce în țară.

Ea și-a organizat de curând ziua de naștere, așa că invitații au avut parte de o noapte de pomină. Tânăra a apărut în diferite ipostaze incendiare alături de prietenele sale, spre deliciul fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare. De asemenea, Eva nu s-a dat în lături de la a gusta băuturi alcoolice.

La un moment dat, Eva Zaharescu s-a pozat alături de Andreea Berecleanu, iar în fotografie apărea și Ileana Badiu. Tânăra are o relație foarte bună cu mama ei, astfel că s-a lăsat purtată de val la ziua ei de naștere, bucurându-se de micile plăceri.

De curând, Eva Zaharescu a apărut alături de fostul Andreei Antonescu, Ștefan Manolache. Chiar dacă fanii îi vedeau iubiți pentru mult timp, se pare că relația lor nu a avut succes. Fostul reporter de la Acces Direct a dat cărțile pe față, explicând că fiica Andreei Berecleanu s-a decis să recurgă la despărțire.

„Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter.

Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită…

Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea.”, a transmis Ștefan Manolache.