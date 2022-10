Eugenie Bouchard, amintire „amară” cu Simona Halep. „Nu s-a oprit și a servit. Era chiar la minge de meci”

Eugenie Bouchard este încântată de România. Jucătoarea canadiană se află pe tabloul principal de la Transylvania Open și o va înfrunta în primul tur pe Anhelina Kalinina. Sportiva și-a adus aminte, la conferința de presă, desfășurată înaintea debutului, de un episod straniu de la un meci în care a înfruntat-o pe Simona Halep.

Eugenie Bouchard este unul dintre „numele grele” de Transylvania Open. A fost pe locul 5 WTA, a jucat o finală la Wimbledon, iar acum încearcă să revină în elita tenisului după o accidentare serioasă. Jucătoarea din Canada este încântată de sejurul la Cluj și a ieșit de câteva ori la plimbare prin oraș.

La conferința de presă, desfășurată înaintea debutului la competiția din România, a vorbit despre Simona Halep și și-a amintit de meciul de la Wimbledon din anul 2014. Duelul a avut un moment straniu.

„Nu știu dacă vă amintiți, dar Simona urma să servească, iar un spectator din public a început să țipe. Eu mi-am pierdut concentrarea, am ridicat mâna, dar Simona nu s-a oprit din a servi. A fost chiar la minge de meci.

Simona a câștigat punctul, am pierdut și game-ul, și am rămas tare stresată, pentru că pierdusem mingea de meci. După care, mă bucur că am revenit și am servit pentru a mă califica în finală”, a declarat Eugenie Bouchard, care a ajuns în acel an în finala de la Wimbledon.