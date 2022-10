Ucraineanca Dayana Yastremska, emoționată după calificarea în turul 2 la Transylvania Open: „Am văzut atacurile cu rachete. Eu și sora mea am scăpat de război prin România”

Dayana Yastremska s-a calificat în turul doi de la Transylvania Open, după o victorie în trei seturi în duelul cu Tamara Korpatach (locul 98 WTA), scor 6-3, 4-6, 7-5. Jucătoarea din Ucraina a povestit, emoționată, la interviurile de la finalul partidei cum a scăpat prin România de bombele cu care armata rusă i-au atacat țara natală.

Ucraineanca Dayana Yastremska a făcut primul pas Transylvania Open. A câștigat duelul cu Tamara Korpatach și s-a calificat în turul doi al competiției de la Cluj. Meciul a durat două ore și 19 minute și s-a terminat după trei seturi. În „decisiv” adversara a condus cu 5-2, dar sportiva din Ucraina a revenit spectaculos și s-a impus cu 6-3, 4-6, 7-5.

Succesul obținut pe terenul de la Cluj este foarte important pentru Dayana Yastremska. Jucătoarei din Ucraina i-a fost greu să se gândească la tenis în ziua în care capitala Kiev a fost bombardată de forțele rusești

„Îmi place terenul, a fost bine pentru mine să joc aici, dar nu a fost o zi ușoară pentru mine, pentru că am văzut știrile de dimineață. Am văzut atacurile cu rachete. Ceea ce se întâmplă acum este teribil. Știrile m-au afectat negativ și a fost foarte greu să mă concentrez. Când am venit pe teren am încercat să dau totul.

Îmi place foarte mult să joc în România pentru că, atunci când a început războiul, am scăpat din Ucraina, cu sora mea, prin România. Oamenii de aici ne-au primit foarte bine, am primit foarte mult sprijin din partea românilor când a început războiul. Este o plăcere să joc aici. Vă mulțumesc!”, a spus Yastremska, la DigiSport.