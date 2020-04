Eugen Cristea și Cristina Deleanu și-au dezvăluit secretul, după 35 de ani de iubire. Ce poartă, de fapt, pe degete

Actorii Eugen Cristea și Cristina Deleanu și-au dezvăluit secretul, după 35 de ani de iubire. Îndrăgitul cuplu a povestit care este secretul unei căsnicii trainice. Dragostea, respectul, acceptarea și înțelegerea sunt ingredientele care le-au adus fericirea.

Eugen Cristea şi Cristina Deleanu sunt împreună de 35 de ani, scrie click.ro. Aceştia spun că nu se mai iubesc ca în prima zi, ci din contră în atâţia ani de convieţuire iubirea dintre ei s-a maturizat, s-a consolidat. De asemenea, romantismul din cuplu nu a dispărut după atâţia ani de relaţie.

„Eu o știu pe ea din 1964, când o admiram pe scena teatrului din Iași. Dar împreună am ajuns să fim din 4 august 1984. Țin minte și acum ziua. Anul trecut am împlinit 35 de ani de când formăm un cuplu și am zis să facem ceva deosebit. Am reușit abia în decembrie. Mai exact, ne-am reînnoit jurămintele, cu martori și slujbă la biserică.

În cadrul acestei ceremonii, odată cu promisiunea de a ne iubi toată viața, ne-am mai pus pe degete un rând de verighete”, a povestit actorul Eugen Cristea (67 de ani). Al doilea rând de verighete sunt de argint și sunt purtate pe inelare alături de verighetele de aur, de la căsătoria care a avut loc în luna noiembrie a anului 2001.

Cristina Deleanu şi Eugen Cristea formează unul dintre cele mai frumoase și mai trainice cupluri din showbiz. Actorii au dezvăluit care este secretul unei astfel de relaţii. „Ne-am descoperit în timp și ne-am acceptat reciproc”, a povestit actrița Cristina Deleanu (79 de ani). „L-am acceptat dintotdeauna cu toți dracii lui și cu toate momentele lui de revoltă, mi-am asumat. Și declar sus și tare că îl iubesc”, a completat actriţa „Dar cine primește mereu flori?”, a întrebat Eugen Cristea?

„Așa e, până să se usuce unele flori în vază, deja îmi aduce altele. El este cel mai romantic dintre noi. Mereu ține cont și de plăcerile mele, de gusturile mele, inclusiv programul de la televizor îl alege astfel încât să-mi placă și mie. Îmi compune melodii la chitară și îmi spune că îl inspir. Mi-a făcut mult bine la suflet până acum. În viața asta am primit multă dragoste și nu regret nimic”, a mai povestit Cristina Deleanu.

Dragostea, respectul, acceptarea și înțelegerea sunt ingredientele care i-au ținut împreună 35 de ani, dar şi o serie de pasiuni comune. Ambilor le plac cărțile, călătoriile, muzica și colecționarea de obiecte frumoase. Au casa plină de aşa ceva.

„Fiecare am avut această dambla dinainte de a fi împreună, pentru ca după căsătorie să aducă fiecare zestrea lui. Colecțiile s-au reunit, apoi s-au înmulțit. Ne asemănăm. În viața asta am mers amândoi pe același drum, nu a tras unul hăis și altul cea”, explică Cristina Deleanu.

Cuplul de actori nu este unul bogat. Aceştia locuiesc într-o garsonieră de 30 de metri pătrați, cu etajere pline de sus până jos de obiecte dragi. Colecțiile, cele mai mari comori ale lor, sunt un bun prilej de a le lua pe toate la mână și a le șterge de praf, în contextul izolării la domiciliu.

„Îmi face plăcere să le acord atenție, fiecare obiect are povestea lui de care ne amintim cu drag. Și când termin curățenia pe o parte, se face timpul să o iau de la capăt. Îmi găsesc de lucru prin casă, gătesc, spăl vase, rufe… treabă există și chiar mă mișc. Măcar atât, dacă afară nu mai putem ieși”, spune Cristina Deleanu.

Eugen Cristea este foarte supărat pentru că nu mai iese din casă cum era obişnuit. Actorul este obişnuit să meargă câte 15 kilometri pe zi, iar izolarea îl face să se urce pe pereţi. Şi căţelul cuplului, Yummy, este debusolat. Nu înţelege de ce nu mai ieste afară ca până acum un timp, de 3 ori pe zi.

„La ora 15.00 îl mai scoate o vecină. Se pare că înțelege și nu protestează. Oricum, îl bănuiesc de o inteligență mai mare decât a mea. Eu sunt foarte supărat. Din 15 km pe zi, câți făceam, acum dacă merg 4 km pe lângă bloc. Încerc să fac genuflexiuni în casă, dar n-am spațiu, cad cărțile pe mine. Am anulat multe spectacole, totul e dat peste cap”, a spus, supărat, Eugen Cristea.