„Este criticat pentru orice, chiar și pentru smog și trafic”. Ce note a primit Ciprian Tătărușanu după derby-ul Inter – AC Milan

Ciprian Tătărușanu a fost din nou titular la AC Milan, iar prestația portarului român, în meciul cu Inter, a fost apreciată, deși echipa antrenată de Stefano Pioli a pierdut al patrulea meci consecutiv. Presa din Italia scrie că sportivul de 36 de ani ar putea ajunge, din vară. la echipa rivală din Milano.

Ciprian Tătărușanu este apărat de jurnaliștii din Italia, după ce AC Milan a pierdut cu 1-0 duelul cu Inter, din etapa cu numărul 21 din Serie A. Portarul român a fost învins o singură dată și Corriere della Sera scrie că înfrângerea nu poate fi pus în contul lui. Ziariștii au amintit că AC Milan nu a mai câștigat în campionat de mai bine de o lună, dar și că a pierdut ultimele patru partide.

Ciprian Tătărușanu a fost învins de Lautaro Martinez cu o lovitură de cap din apropierea porții, dar a avut și câteva intervenții bune. Publicația locală PianetaMilan i-a dat doar 5,5 pentru că jurnaliștii au considerat că putea să facă mai multe la faza din care Martinez a marcat.

👕 Ciprian Tătărușanu,36yo GK

🏟 Inter 1-0 #ACMilan

🏆 #SerieA 🇮🇹

⭐️ 7.3 rating

🎯 21/29 (72.4%) passes cmp

🧤 3 saves (2 inside box)

🥊 2 punches

🚀 14/22 long balls

💪 1/1 ground duel

❌ 2 clearances

Best of 1st half, huge save on Martinez & attentive to Dimarco’s corner shot pic.twitter.com/2exwaP52qE

— Romanian Football (@RoFtbl) February 5, 2023