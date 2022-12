Ciprian Tătărușanu, criticat dur de fanii lui AC Milan. „Cel mai slab din istorie”. Șefii sunt presați să-l dea afară pe portarul român – VIDEO

Ciprian Tătărușanu a ajuns din nou în atenția fanilor lui AC Milan. Prestația slabă din meciul cu Arsenal i-a înfuriat pe susținătorii campionei din Serie A care au cerut ca portarul român să fie dat afară urgent. Milanezii au pierdut partida cu 2-1.

Ciprian Tătărușanu a jucat 90 de minute în amicalul pe care AC Milan l-a pierdut cu 2-1 în duelul cu Arsenal. Prestația portarului român a fost foarte slabă, iar fanii i-au reproșat ambele goluri. Portarul de 36 de ani a fost fără replică la execuția lui Martin Odegaard, din lovitură liberă. Românul le-a reproșat colegilor din zid că nu au sărit suficient. Era minutul 21.

Arsenal captain Martin Ødegaard with a wonderful free-kick to put Arsenal 1-0 up against AC Milan. 🎯 [@TheAFCnewsroom] #afc pic.twitter.com/xtAFUWLvhF

— afcstuff (@afcstuff) December 13, 2022