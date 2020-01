Este cel mai periculos pește. Mulți români îl consumă, fără să știe la ce se expun

Dacă până de curând românii făceau coada interminabilă la carnea roșie, acum și-au schimbat gusturile. Majoritatea preferă acum să consume peștele, dar nu știu căror pericole se expun. Ce ar trebui să știe cei care preferă carnea albă? Care este cel mai periculos pește?

Românii au dat carnea de porc pe carnea de pește

Pangasius sălbatic sau somnul este un pește renumit pentru calitățile sale, în special pentru vitamina D, B12, seleniu, acizi graşi Omega-3, dar și pentru conţinutul moderat de grăsime, ridicat în proteine de calitate. Numele Pangasius este, de fapt, un nume științific al unei specii care provine din Vietnam și care se gasește în apele dulci. De examplu, râul Mekongdar murdar şi poluat din cauza fabricilor din apropiere ale căror deşeuri ajung în ape. Acum este crescut în ferme din Cambodgia, China, Laos, Tailanda fiind cultivat ca o specie de somn asiatic.

Pangasius găselniță este o specie creată de chinezi prin încruțișarea mai multor specii de pești extrem de tolerante la toxinele din apă. El se hrănește si supraviețuiește cu ele. ,,Sanitar” asta este denumirea peștelui care se hrăneşte cu toxine, bacterii şi microorganisme, dar şi resturi de peşte mort, uscat şi măcinat sub formă de pudră în saci, potrivit unica.md.

Care sunt riscurile la care se expun românii care-l consumă?

Medicii recomandă evitarea consumului de Panagasius deoarece poate fi foarte toxic. Cererea acestei specii a crescut atât de mult încât a început sa fie injectat cu urină deshidratată pentru ca peştii să aibă o creştere accelerată şi carnea mai pufoasă, potrivit realitate.net

„Fileu de pangasius”, cu acest nume ajunge peștele pe piața noastră, fiind consumat și apreciat de români deoarece are carnea pufoasă, nu are oase și pielea este ușor înlăturată. Pe lângă asta, prețul este extrem de convenabil. În SUA, pentru a nu aduce confuzie în rândul producătorilor, este vândut sub numele de somn sau catfish.