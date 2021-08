Emmanuel Macron, în centrul unui nou scandal. Tricoul lui i-a înfuriat grav pe francezi. Care este motivul

Emmanuel Macrin se află din nou în centrul unui scandal. Un mic detaliu legat de tricoul pe care l-a purtat acesta i-a enervat la culme pe francezi. Care este motivul supărării cetățenilor?

Emmanuel Macron i-a înfuriat pe francezi

Președintele francez a ajuns din nou în centrul unui scandal din cauza unui detaliu peste care cetățenii nu au putut să treacă. Emmanuel Macron a încercat să continue altfel campania de vaccinare și s-a adresat tinerilor pe Tik Tok.

Acesta își făcuse apariția într-un tricou negru cu un detaliu care a reușit să stârnească o mică isterie printre francezi. Motivul: o bufniță. Oficialul a încercat să se adapteze publicului și platformei și a renunțat la cravată și costum și a îmbrăcat un tricou simplu.

Nu este clar încă motivul seriei de semne de întrebare și critici asupra simbolului de pe vestimentația președintelui. Cu toate astea, francezii au adus în prim-plan teorii incredibile, iar una dintre ele ar fi că astfel ar arăta că poate face parte dintr-o societate secretă.

De asemenea, unii au crezut că este un mesaj subliminal sau unul cu dedicație transmis de echipa de comunicare a oficialului. Cu toate astea, cea mai populară teorie spune că bufnița de pe tricoul prezidețial este logo-ul Bohemia Club – grup politic fondat în California în 1872.

Acesta se referă la o societată fondată înainte de secolul XX ce a ajuns în cele din urmă să fie formată exclusiv din bărbați. Dezbaterile continuă în Franța pe această temă. Administrația prezidențială nu a oferit până la acest moment un răspuns despre semnificația bufniței de pe vestimentația oficialului, conform Le Figaro.

Președintele francez se implică în combaterea informațiilor false despre vaccin

„De la începutul verii, am auzit multe despre al patrulea val și singura armă pe care o avem în față este: vaccinul. În timp ce vă vorbesc, există puțin peste 42 de milioane de francezi care au am primit o doză și suntem puțin mai mult de 35 de milioane dintre noi care am primit cele două doze” – a spus într-un clip video președintele Franței.

„Știu că mulți dintre voi încă se întreabă, se tem, mulți aud informații false, zvonuri false(…) Așa că am decis să vă răspund direct la întrebări”. Acesta este activ pe toate platformele de socializare în speranța în care să ajungă la toată lumea și îi învită pe francezi să îi adreseze întrebări chiar și pe Tik Tok în privința vaccinării pe care o recomandă într-un număr cât mai mare.