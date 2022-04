Emma Răducanu, strategie inedită după despărțirea de antrenor. Jucătoarea britanică tocmai a renunțat la cel de-al treilea tehnician pe care l-a avut în ultimul an. Colaborarea cu germanul Torben Beltz a durat doar 5 luni și a venit chiar înaintea turneului de la Madrid. Emma Răducanu a devăluit pe ce se va concentra în continuare în pregătirea sa, anunțând o strategie mai puțin obișnuită.

Emma Răducanu, strategie inedită după despărțirea de antrenor. Jucătoarea britanică cu origini românești își continuă starea de instabilitate în privința tehnicienilor. Ea a renunțat, pe rând, la Nigel Sears, cu care ajunsese în turul 4 la Wimbledon, anul trecut, apoi la Andrew Richardson, cel alături de care reușise triumful istoric de la US Open 2021.

Răducanu a anunțat întreruperea colaborării și cu Torben Beltz, cu care lucra din noiembrie.

„Vreau să-i mulțumesc lui Torben pentru profesionalismul și dedicarea arătate în ultima jumătate de an. Are o inimă mare și am avut o chimie puternică în timpul petrecut împreună.

Simt că cel mai bun lucru pentru dezvoltarea mea e trecerea la un nou model antrenament, iar LTA (n.r- Asociația de Tenis din Marea Britanie) va asigura interimatul”, a spus Emma, citată de The Sun.