Emma Răducanu și-a demis antrenorul. Jucătoarea britanică cu origini românești a luat o decizie radicală, după doar 5 luni de colaborare cu germanul Torben Beltz. Sportiva de 19 ani se află într-un regres evident după ce a câștigat US Open, toamna trecută, devenind prima jucătoare care triumfă într-un Grand Slam venind din calificări. Emma Răducanu a luat hotărârea chiar înainte de turneul de la Madrid și în ciuda faptului că ocupă locul 11 WTA, cel mai bun din cariera sa.

Emma Răducanu și-a demis antrenorul. Câștigătoarea US Open 2021 se află într-o permanentă căutare a antrenorului ideal. Jucătoarea britanică a atras atenția asupra sa, anul trecut, la Wimbledon, unde a ajuns în turul 4 venind din calificări și fiind ocupanta locului 343 în ierarhia WTA.

Emma Răducanu s-a despărțit după Wimbledon de antrenorul Niger Sears, socrul faimosului jucător Andy Murray. Emma a dat lovitura la US Open, în luna septembrie. Ea a câștigat Grand Slam-ul de la Flushing Meadows avându-l alături pe tânărul tehnician Andrew Richardson. Dar, spre surpriza generală, ea a decis să întrerupă colaborarea cu acesta, imediat după succesul din SUA.

Emma Răducanu a tatonat o vreme cu gândul de a nu avea antrenor. Inclusiv la Transylvania Open, în octombrie, ea a venit la turneul din România fără să beneficieze de sfatul unui tehnician. Cu acea ocazie ea a declarat că, deocamdată, învață să se antreneze singură și că nu e bine să fii dependent de un antrenor.

Emma Răducanu a anunțat, în noiembrie, că va lucra cu experimentatul Torben Beltz, cel care o pregătise pe Angelique Kerber. Dar lucrurile n-au mers bine din punct de vedere sportiv. Jucătoarea britanică a câștigat doar 5 din cele 12 partide jucate în 2022. E drept, ea s-a confruntat și cu numeroase probleme medicale. În ciuda acestui lucru, Emma tocmai ajunsese pe cel mai bun loc, 11 WTA.

Înaintea turneului de la Stuttgart, ea s-a pregătit pentru câteva zile la academia lui Riccardo Piatti (64 de ani) de la Bordighera, pe Riviera Italiană, la 12 kilometri de graniţa cu Franţa. Piatti i-a avut elevi, printre alții, pe Novak Djokovic, la începutul carierei sârbului, croatul Ivan Ljubicic și canadianul Milos Raonic, pe ambii „urcându-i” până pe locul 3 ATP. De asemenea, a lucrat cu tânărul italian Jannick Sinner (20 de ani, 12 ATP), pe care l-a adus până pe locul 9 al ierarhiei mondiale.

Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul Torben Beltz (45 de ani) chiar înainte de turneul de la Madrid, ce va începe pe 28 aprilie.

„Vreau să-i mulțumesc lui Torben pentru profesionalismul și dedicarea arătate în ultima jumătate de an. Are o inimă mare și am avut o chimie puternică în timpul petrecut împreună.

Simt că cel mai bun lucru pentru dezvoltarea mea e trecerea la un nou model antrenament, iar LTA (n.r- Asociația de Tenis din Marea Britanie) va asigura interimatul”, a spus Emma, citată de The Sun.