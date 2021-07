Emma Răducanu, prima ieșire în public după abandonul de la Wimbledon. Unde a fost prezentă jucătoarea de origine română

Emma Răducanu este noua senzație a tenisului, chiar dacă a abandonat la Wimbledon. Jucătoarea de doar 18 ani a ajuns un adevărat star, după ce, cu o săptămână în urmă, era o ilustră anonimă. Răducanu, al cărui tată este român, a devenit cea mai tânără jucătoare britanică calificată în optimile turneului de la All England Cup, în era Open.

Emma Răducanu a lovit ca un trăsnet la Wimbledon! O anonimă până la începerea turneului de Grand Slam, jucătoarea de 18 ani a făcut „săptămâna vieții”. După 3 victorii magnifice, inclusiv în fața Soranei Cîrstea, ea s-a calificat în optimile competiției. Pentru cineva venit în turneu cu wild-card și de pe poziția 338 WTA a fost o realizare senzațională. Brusc, Răducanu a devenit favorita presei și a publicului, intrând în „circuitul vedetelor”. Schimbarea abruptă de statut și-a arătat și reversul medaliei.

În optimi, în partida contra Ajlei Tomljanovic, Emma Răducanu a acuzat probleme de respirație și un disconfort în zona plexului solar. La scorul de 4-6, 0-3, ea s-a văzut nevoită să abandoneze întâlnirea. Organizatorii au explicat doar prin „dificultări de respiratie” cauza medicală a retragerii jucătoarei cu tată român. Dar mulți comentatori și foști jucători au pus acea stare pe seama unor emoții copleșitoare ce au generat un atac de panică. Discuțiile în contradictoriu au împărțit Anglia și lumea tenisului aproape în două.

Emma Răducanu a încercat să explice motivele abandonului într-o postare pe rețelele de socializare. Ea nu a indicat, însă, și cauza care a dus la acea problemă medicală.

La finalul primului set, după câteva raliuri foarte intense, am început să respir cu dificultate și să mă simt amețită. Echipa medicală m-a sfătuit să nu continui și deși am simțit că este cel mai dificil lucru de făcut, nu am fost suficient de bine pentru a continua.

Noaptea trecută mă va ajuta foarte mult să învăț de ce ai nevoie să evoluezi în top. Mă voi bucura de tot ce am reușit împreună în această săptămână și voi reveni mai puternică! Abia aștept să văd ce urmează pentru mine”, a scris Emma pe Twitter.