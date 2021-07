De ce a abandonat Emma Răducanu la Wimbledon. Explicația surpriză a sportivei

Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, numărul 338 WTA, a explicat de ce s-a retras în meciul cu Ajla Tomljanovic din optimile de finală de la Wimbledon, la scorul de 6-4, 3-0, în favoarea australiancei.

Emma Răducanu, jucătoarea cu tată român și mama chinezoaică, a cerut intervenția medicului, din cauza unor probleme de respirație. A urmat apoi o pauză medicală la vestiar, după care Emma Răducanu nu a mai revenit pe teren. Apoi, oficialii de la Wimbledon au anunțat că Emma Răducanu nu va veni nici la conferința de presă de după meci. Însă jucătoarea de tenis cu origini românești a explicat cum dificultățile de respirație și amețeala resimțite spre finalul primului set au dus la retragerea sa.

Emma Răducanu este însă încrezătoare că experiența de la Wimbledon o să o ajute foarte mult în carieră, dând dovadă și de fair play prin cuvintele de laudă la adresa adversarei Ajla Tomljanovic.

În jurul abandonului s-a iscat o controversă, iar Emma Răducanu a fost acuzată că s-a retras doar pentru că pierdea meciul.

„Voiam să vă anunț că mă simt mult mai bine. În primul rând, aș dori să o felicit pe Ajla pentru o evoluție incredibilă. Îmi pare rău că meciul s-a încheiat așa cum s-a întâmplat. Jucam cel mai bun tenis din viața mea în fața unui public uimitor și cred că întreaga experiență m-a ajuns din urmă.

La finalul primului set, după câteva raliuri foarte intense, am început să respir cu dificultate și să mă simt amețită. Echipa medicală m-a sfătuit să nu continui și deși am simțit că este cel mai dificil lucru de făcut, nu am fost suficient de bine pentru a continua.

Vreau să le mulțumesc oamenilor care m-au susținut la fiecare meci, am vrut atât de mult să câștig pentru voi! Vreau să le mulțumesc și celor de la All England Club, echipei mele, părinților mei și prietenilor.

Noaptea trecută mă va ajuta foarte mult să învăț de ce ai nevoie să evoluezi în top. Mă voi bucura de tot ce am reușit împreună în această săptămână și voi reveni mai puternică! Abia aștept să văd ce urmează pentru mine”, a scris Emma pe Twitter.