Emma Răducanu era să rateze prezența la Wimbledon. Ce reacție au avut organizatorii

Emma Răducanu scrie istorie la Wimbledon. Jucătoarea de 18 ani cu origini românești a devenit noua stea a tenisului britanic. Ea s-a impus în primele 3 meciuri fără să piardă vreun set. În turul 3 a învins-o chiar pe Sorana Cîrstea, cu 6-3, 7-5. Dar povestea Emmei putea să nu fie scrisă, dacă lucrurile s-ar fi petrecut așa cum doreau, inițial, organizatorii competiției de la All England Club.

Emma Răducanu a ajuns un star după 3 meciuri câștigate la Wimbledon. A devenit cea mai tânără jucătoare britanică ajunsă în optimile turneului, în era Open, din 1968. Și a rămas și singura reprezentantă a Regatului Unit rămasă în competiție la această ediție, atât la fete cât și la băieți. Emma a trecut de primele 3 tururi fără să piardă vreun set. Mai mult, în runda secundă ea a eliminat o fostă finalistă de la Ronald Garros, din 2019, Marketa Vondrousova (42 WTA), scor 6-2, 6-4. În următorul, a depășit-o pe Sorana Cîrstea (45 WTA), cu 6-3, 7-5.

Povestea Emmei a devenit cunoscută pe tot mapamondul. S-a născut în Canada, tatăl fiind român, iar mama chinezoaică. Trăiește în Anglia de la 2 ani, dar vine în București de câteva ori pe an, la bunicii din partea tatălui.

Emma Răducanu era clasată pe locul 338 WTA, dar a primit un wild-card de la organizatori. Ea putea rămâne, încă, în anonimat dacă aceștia nu și-ar fi schimbat intenția inițială. Fostul număr 1 britanic la masculin, la jumătatea anilor 80, John Lloyd, a făcut dezvăluiri incredibile. Lloyd a dezvăluit într-un articol publicat în ediția de duminică a ziarului Daily Mail că, la început, organizatorii de la Wimbledon n-au vrut să-i ofere Emmei wild-cardul necesar participării. Ea fusese propunerea Federației Engleze de Tenis pentru primirea „invitației” de a juca direct pe tabloul principal al competiției.

Lloyd a concluzionat că Emma Răducanu ar fi meritat oricum un wild-card ți șansa de a evolua la marele turneu de Grand Slam.

Luni, Emma Răducanu o întâlnește în optimile de finală pe Ajla Tomljanovic, numărul 75 mondial.

The moment @EmmaRaducanu became the youngest British woman to reach the fourth round at #Wimbledon in the Open era 👏 🇬🇧 pic.twitter.com/SUxODx6VIo

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021