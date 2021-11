Emma Răducanu, onorată în Marea Britanie. Ce premiu faimos a primit jucătoarea cu tată român

Emma Răducanu, onorată în Marea Britanie. Jucătoarea britanică cu tată român a avut un sezon de excepție. Tânăra careabia a împlinit 19 ani, pe 12 noiembrie, a uluit lumea tenisului după ce a câștigat US Open, venind din calificări. A fost prima jucătoare care a reușit această performanță. Ajunsă pe locul 19 WTA, Emma Răducanu a recompensată de compatrioții britanici printr-un premiu prestigios, acordat de o publicație veche de 200 de ani.

Emma Răducanu a devenit, rapid, un star mondial. Branduri de lux s-au îngrămădit să semneze contracte cu ea, iar conturile i s-au umplut ca niciodată. A participat la Transylvania Open, în țara de origine a tatălui său, dar rezultatele ce au urmat US Open au fost mai degrabă dezamăgitoare. Însă, a reușit să termine anul pe locul 19 WTA, exact înaintea idolului său, Simona Halep.

Emma Răducanu va juca, duminică, 28 noiembrie, un meci contra Gabrielei Ruse (85 WTA) în cadrul turneului demonstrativ ce va avea loc la Royal Albert Hall din Londra. Până atunci, jucătoarea născută în Canada a primit un prestigios premiu acordat de o publicație veche de două secole. Emma a fost desemnată „Sportiva anului” de către faimosul ziar The Sunday Times.

Emma Răducanu a fost aleasă pentru incredibila performanță de la US Open, una care a emoționat publicul britanic. În plus, ea a devenit prima jucătoare din Marea Britanie care a câștigat un Grand Slam în ultimii 44 de ani, de la legendara Virginia Wade.

Emma Răducanu a fost în competiție cu alte 5 sportive pentru prestigiosul premiu. Celelalte nominalizate au fost: halterofila Emily Campbell, pentatlonista Kate French, ciclistele Laura Kenny și Sarah Storey, dar și pugilista Lauren Price.

E mai important ca oricând în această perioadă post-pandemică să sărbătorim progresul și performanțele fenomenale din sportul feminin.

Am fost martorii unor momente uimitoare de-a lungul acestui an, nu doar rezultatele, ci și contribuția tuturor nominalizaților la dezvoltarea sportului, de la succesele The Hundred (n.r. – o celebră competiție de cricket), până la povestea extraordinară a Emmei Răducanu.

Suntem onorați să fim parte a celebrării acestor femei incredibile”, a declarat Jonathan Licht, director la Sky Sports, co-organizator al evenimentului.