Emma Răducanu o ia pe urma Simonei Halep? Ce decizie drastică a luat sportiva din Marea Britanie

Simona Halep a anunțat în urmă cu două zile că se desparte de antrenorul ei Darren Cahill.

Se pare că australianul ar fi nemulțumit de restricțiile de călătorie cu care de-a face atunci când trebuie să fie alături de sportiva româncă. În plus, Darren Cahill era nevoit să stea din ce în ce mai mult departe de familie.

În 2018, când Simona și antrenorul ei au întrerupt colaborarea pentru un an, Darren Cahill a spus că vrea să stea cât mai aproape de familie.

În plus, el urmează să fie implicat în mai multe proiecte ale ESPN, printre care va avea și rolul de comentator și analist.

Simona Halep a anunțat pe 22 septembrie că renunță la colaborarea cu Darren Cahill.

„După 6 ani minunați în care am lucrat împreună, Darren Cahill și cu mine am decis că este momentul să punem capăt relației noastre profesionale. Mulțumesc, D, pentru tot, pentru că m-ai făcut să fiu o jucătoare de tenis mai bună, dar și o persoană mai bună.”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Cahill a avut și el o reacție, mulțumindu-i sportivei noastre pentru că i-a permis să fie aproape de el.

Acum, pare că Emma Răducanu pare că o ia pe urmele Simonei Halep. Sportiva de 18 ani a anunțat că rupe colaborarea cu antrenorul Andrew Richardson.

Ea a spus că are nevoie acum de un mentor mai experimentat. Tânăra a spus că nu se grăbește să își găsească un nou antrenor și cel mai probabil va anunța la startul viitorului sezon.

„Am nevoie de cineva care are mai multă experiență în circuit, care a mai lucrat cu jucătoare aflate în situația mea. Va fi mult de muncă. Am realizat că în această etapă a carierei mele, în care voi întâlni tot mai des jucătoare de top, am nevoie de altcineva, de o persoană care a mai trecut prin așa ceva.

E greu să porți o astfel de conversație cu cineva, în care să transmiți un astfel de mesaj, dar de acest lucru am avut nevoie”, a transmis Emma Răducanu, potrivit Evening Standard.