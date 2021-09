Emma Răducanu putea să nu mai ajungă celebră în tenis. Ce a vrut bunica jucătoarei să facă

Emma Răducanu a devenit noua senzație a tenisului, după ce a câștigat US Open după ce a învins-o pe Leylah Fernandez.

Adolescenta a reușit un real succes la US Open 2021, iar acum se concentrează din nou pe antrenamente. Cu toate acestea, lucrurile ar fi putut lua o cu totul altă turnură.

Bunica Emmei Răducanu a vrut ca nepoata ei să renunțe la tenis, potrivit jurnaliștii Daily Mail care au discutat cu femeia.

Niculina Răducanu le-a spus britanicilor că nu și-a dorit ca nepoata ei să urmeze o carieră în tenis. Femeia în vârstă de 88 de ani spune că sănătatea trebuie să fie mai importantă decât orice carieră.

Ea a spus că i-a întrebat pe părinții Emmei dacă nu cumva ar fi mai bine ca adolescenta să se retragă, atunci când a vzăut un meci la Wimbledon în care Emma avea dificultăți de respirație.

Tatăl sportivei i-a spus femeii că Emma nu are nicio problemă serioasă de sănătate. Niculina Răducanu s-a arătat extrem de mândră că nepoata ei a câștigat US Open 2021 și a doborât mai multe recorduri.

Acum, bunica adolescentei se bucură că teama ei nu a împiedicat-o pe nepoată să își vadă de carieră și de drum.

Femeia recunoaște că nu a văzut meciul cel mai important din cariera nepoatei sale, pentru că s-a temut că nu va face față emoțiilor.

Finala US Open 2021 a rupt recordurile de audiență în Marea Britanie în materie de tenis. Amazon Prime video a deținut drepturile pentru meci, dar a făcut un acord cu postul de televiziune public Channel 4.

Slam-ul American a fost văzut de 12,5 milioane de oameni, adică 40% din audiența totală. Se pare că meciul dintre Emma Răducanu și Leylah Fernandez a fost cel mai vizionat program de tenis din ultimii 30 de ani din Marea Britanie.

Emma Răducanu a dat și un interviu după performanța reușită. Ea a spus că este foarte fericită pentru ceea ce a obținut, deși de multe ori nu realizează pe deplin.

„În primul rând, mă uitam la jucătorii mari şi la cum câştigau ei turneele de Grand Slam. Numai o astfel de performanţă era un vis pentru mine.

Iar acum, când l-am îndeplinit, mi se pare că noaptea de după finala de la US Open a fost cea mai specială din viaţa mea de până acum. Cu toate acele momente în care am stat de vorbă, cu prietenii, cu cei din stafful meu şi doar am retrăit ceea ce s-a întâmplat, în ultimele trei săptămâni”, a povestit sportiva.