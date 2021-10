Emma Răducanu nu s-a mai ascuns. Ce a spus despre Simona Halep

Emma Răducanu a declarat azi, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale Transylvania Open, că tatăl său îi este alături la Cluj-Napoca întrucât el nu ar fi ratat ocazia de a veni în ţara sa de baștină.

Emma Răducanu a spus că în mod normal tatăl ei nu face deplasările cu ea, dar pentru că este vorba de România, acesta a trebuit să vină.

Este minunat să îl am alături de mine, nu a fost la New York, iar acum poate să experimenteze din bucuria de după un succes. Cu toţii ne simţim foarte confortabil şi bineveniţi aici”, a spus Emma Răducanu în conferinţa de presă de după meciul cu Ana Bogdan.

Tot Emma Răducanu a spus și că o confruntare cu Simona Halep ar fi ca un adevărat test pentru ea.

Amintim că jucătoarea Emma Răducanu, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat azi în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open, trecând în optimi de Ana Bogdan, locul 106 WTA. Ea o va întâlni pe sportiva din Ucraina Marta Kostiuk, locul 55 WTA. Emma Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, într-un meci de oră şi 29 de minute.

După meci, Emma Răducanu a spus:

”Astăzi o să vorbesc în engleză că e mai ușor puțin, sunt obosită. A fost foarte bine să joc împotriva unei românce. A fost plăcut să joc în fața voluntarilor aflați în tribune, care au făcut posibil acest turneu. A fost plăcut să joc un meci cu zgomot din tribune, împotriva Anei, care este un adversar foarte bun.

Mi-a luat ceva timp să mă adaptez, știu că încă sunt într-un proces, nu mi-am atins încă potențialul maximum. Cred că meciul cu Sara Sorribes Tormo de la US Open a fost unul dintre cele mai bune ale mele. Am fost foarte concentrată, atunci am înțeles că eu chiar aș putea câștiga.

Jucam un tenis foarte bun, mă bucuram de acel moment, m-am simțit foarte bine acolo, a fost o experiență extraordinară”, a spus Emma Răducanu, după meciul cu Ana Bogdan.