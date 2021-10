Ce probleme de sănătate majore a avut Simona Halep la Transylvania Open. Primele declarații ale sportivei

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open (WTA 250), ce se desfășoară la BT Arena din Cluj-Napoca şi are premii totale de 235.238 de dolari. Ea a învins-o azi pe rusoaica Varvara Gracheva, cu 6-4, 6-2. Simona Halep a spus și ce probleme de sănătate a întâmpinat în timpul acestui meci, după ce era vizibil în dureri și a cerut o pauză la vestiar.

Simona Halep a vorbit despre starea ei de sănătate și ce dureri a simțit.

„Spatele meu s-a blocat, durerea era mare, nu am putut să mă mișc. Uneori ești obișnuit cu durerea, am vrut să continui să joc și să încerc să câștig. Nu știu cum am câștigat acest meci, dar mă bucur că am reușit. Fiind acasă, mi-am spus că nu pot renunța, că trebuie să insist pentru a câștiga acest meci. Acesta este principiul meu, să nu renunț niciodată.

Chiar și când e dureros, trebuie să continui. Știu cum să mă descurc cu aceste dureri. Am simțit că fiind acasă trebuie să lupt mai mult. Fiecare meci e unul nou, mereu e greu împotriva unei compatrioate (despre meciul cu Cristian). Va fi greu, mă voi concentra pe ce am eu de făcut, sper să fiu pregătită”, a spus Simona Halep , după meciul cu Gracheva.