Emma Răducanu, învinsă, dar în top la Australian Open. Jucătoarea britanică a părăsit rapid primul turneu de Grand Slam al anului. Câștigătoarea de la US Open 2021 a fost învinsă în turul 2 de muntenegreanca Danka Kovinic. Dar evoluția sportivei de pe locul 14 WTA a fost influențată de o bătătură dureroasă pe care a făcut-o în palma dreaptă, cea cu care ține racheta.

Emma Răducanu a explicat, după meciul cu Kovinic, care a fost situația sa medicală.

„E chiar într-o cută a palmei, e așa de adâncă. Pur și simplu, nu pot apuca racheta. De fiecare dată când lovesc, la orice contact cu mingea, se creează un impact. Dacă lovesc doar un pic în afara centrului rachetei, frecarea se mărește și e foarte dureros.

Mă lupt cu această problemă încă de când am început să joc în Australia, pentru că după 21 de zile fără tenis mâinile mele au devenit foarte moi. Din prima zi am făcut bătături. Aceasta de acum, în mod special, o am de vreo 5 zile și am încercat s-o acopăr la fiecare antrenament. Era foarte dificil s-o mențin uscată, iar după fiecare meci se mai lua câte un strat de piele”, a declarat Emma Răducanu, după meci, potrivit Daily Mail.