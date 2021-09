Emma Răducanu, în mare formă și la US Open. Pe ce loc va ajunge în clasament

După Sorana Cîrstea, a venit rândul puștoaicei Emma Răducanu să facă spectacol la US Open 2021. Sportiva cu origini românești a uimit pe toată lumea, în special pe reprezentanții Wimbledon și US Open.

La Wimbledon, Emma Răducanu a făcut un meci memorabil. Alături de britanicele Katie Boulter (25 de ani, 190 WTA) și de Harriet Dart (25 de ani, 151 WTA), jucătoarea de tenis s-a calificat pe tabloul principal de la US Open 2021.

”Pentru prima dată în istorie, trei britanice s-au calificat în primul tur de la US Open. E vorba despre @emmaraducanu, @katiecboulter și @harriet_dart”, au scris cei de la Wimbledon, pe contul oficial de Instagram.

După un Wimbledon spectaculos, în care a atins optimile, sportiva Emma Răducanu a pătruns pe tabloul principal de la Flushing Meadows, unde a trecut de o adversară de temut, mai mare cu 13 ani.

Emma Răducanu, o sportivă cu origini românești, este considerată noua minune din lumea tenisului feminin. Pe teren face ravagii. Le-a bătut pe Schoofs (285 WTA), Bolkvadze (167 WTA) şi Sherif (96 WTA), fără set pierdut.

Ajunsă la US Open 2021, Emma şi-a continuat seria victoriilor în minimum de seturi. Jucătoarea a învins-o, marți seara (n.r. – 31 august), pe elvețianca Stefanie Voegele (31 de ani, 128 WTA), scor 6-2, 6-3. Partida a durat o oră şi 16 minute, timp în care sportiva cu tată român a demonstrat că merită toate aprecierile.

În acest moment, jucătoarea din Marea Britanie a urcat până pe locul 120 WTA, fiind cea mai bună clasare din cariera ei de până acum.

La finalul jocului, Emma Răducanu a fost felicitată de un fan român, iar sportiva i-a răspuns în limba maternă a tatălui său.

În turul II de la US Open 2021, tânăra de 18 ani o va întâlni pe chinezoaica Shuai Zhang (49 WTA).

Emma Răducanu se bucură de susținerea lui Andy Murray, fost lider mondial în tenis. Aceasta crede că britanica va urca și mai multe poziții în topul celor mai bune jucătoare.

„Multă lume din tenisul britanic are, evident, mari speranțe pentru ea. Am văzut-o la antrenamente și chiar am jucat împotriva ei. Cred foarte mult în jocul și potențialul ei.

Din punct de vedere mental, cred că se află într-o poziție foarte bună. Cred că și-a dat cu adevărat drumul la joc și se dedică foarte mult tenisului. Se îndreaptă cu siguranță în direcția potrivită și va continua să urce cât mai multe poziții”, a precizat Murray despre Emma Răducanu.