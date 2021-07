Legătura secretă dintre Simona Halep și Emma Răducanu. Abia acum s-a aflat

Simona Halep și Emma Răducanu au o legătură de care nu s-a știut până acum. Campioana româncă a fost obligată să se retragă de la Wimbledon, din cauza accidentării la gambă. Dar, în absența sa, o altă jucătoare cu origini române a făcut senzație pe terenurile de la All England Club. Răducanu, în vârstă de doar 18 ani, a uimit lumea tenisului ajungând până în optimile de finală ale competiției.

Simona Halep și Emma Răducanu sunt două nume care, deja, înseamnă ceva important pentru Wimbledon. Jucătoarea din Constanța, actual număr 9 WTA, a câștigat turneul în 2019 și e una dintre vedetele circuitului feminin. Cealaltă, în schimb, era, până acum o săptămână, o anonimă de pe poziția 338 a ierarhiei mondiale. Wild-cardul primit de la organizatorii turneului și prestația sa au transformat-o într-o stea. Depinde doar de Emma dacă va străluci ca Halep ori se va dovedi doar o prezență meteorică în prim-planul tenisului.

Halep a fost nevoită să nu ia startul în turneul unde era campioană en-titre. Accidentarea la gambă a împiedicat-o să-și apere titlul.

Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a vindecat complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să păstrez aceste sentimente pentru anul următor.

Sunt foarte supărată să iau această decizie. A fost o perioadă dificilă, să vedem ce îmi va rezerva viitorul. Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere”, a fost mesajul prin care și-a anunțat Simona Halep retragerea, postat pe rețelele de socializare.