Emily Burghelea, în ipostaze interzise. Cum le-a luat mințile fanilor săi

Emily Burghelea, cea mai sexy mămică din anul 2021. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil nu se mai ferește și le arată tuturor curioșilor cum arată acum, în una din cele mai frumoase perioade din viața sa. Tânăra a făcut ravagii pe rețelele de socializare.

Imagini interzise cu Emily Burghelea – mămica sexy din 2021

Fosta asistentă de la Acces Direct este însărcinată în luna a șaptea, dar asta nu i-a schimbat cu mult viața. Aceasta a recunoscut că se bucură în continuare de viață, s-a îngrășat puțin, dar asta nu o dă înapoi de la obiceiurile trecute și evenimentele pe care le are în agendă. Acum, aceasta a surprins pe toată lumea cu noua ipostază în care s-a afișat pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil le-a arătat fanilor o imagine din cadrul unei ședințe foto sexy cu burtica la vedere. Deși poate mulți s-ar fi așteptat la un cadru cu nuanțe romantice, Emily a mers în altă sferă, astfel că a ales să se îmbrace doar cu un costum de plasă neagru care să-i lase la vedere…tot. ”Just you and me, baby”, a scris Emily în drescriere.

”Pot să fiu sinceră și să spun că nu-mi place combinația??? Sarcină ușoară”, ”E fată?”, ”Mi se pare genial faptul că deși ești însărcinată ai un corp atât de frumos”, ”Ești superbă, te admir mult”, ”Perfectăăă”, sunt câteva din mesajele transmise de admiratorii ei la postarea aferentă. „27 de săptămâni și totuși sunt mai energică și mai activă ca niciodată. Baby, I love you so much! You make me feel beautiful! Am ales să fac prima ședință foto în studio”, scria vedeta.

„Am luat doar 7 kg până acum”