Emily Burghelea, debut muzical și dezvăluire de ultimă oră. Ce a anunțat fosta asistentă

Emily Burghelea surprinde din nou! Aceasta și-a făcut debutul în muzică. Deși se află într-o perioadă mai sensibilă, fosta asistentă de la Acces Direct are foarte multe activități, chiar mai multe decât înainte. Ce anunț a făcut cu ajutorul primei sale piese?

Celebra fostă concurentă de la „Bravo, ai stil” se alătură numeroaselor personaje care și-au făcut debutul în muzică în ultimii ani. Deși se află într-o perioadă în care multe dintre femei sunt restricționate de trăirile aparte și la extremă, schimbările fizice, psihice și kilogramele în plus, aceasta nu renunță la activitate.

Pe lângă modă și televiziune adaugă pe lista sa de acum și muzica, pentru că tocmai și-a făcut debutul. Prima sa piesă a avut ca scop descoperirea sexului copilului pe care îl poartă în pântece. Însărcinată în șapte luni și cu câteva kilograme în plus, tânăra a surprins pe toată lumea cu mișcările sale lascive și cu versurile piesei „Mamasita”, dar mai cu seamă cu clipul video extrem de sexy.

„A venit momentul sa ne bucuram impreuna! ? Intrati youtube sa vedeti videoclipul pe care l-am pregatit special pentru voi! ? Se posteaza in mai putin de 7 minute! ? Oare va dati seama din prima daca bebelusul este baietel sau fetita? ? Hai sa vedem! ? Cine crede ca stie sa dea commmm!”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.

„Mami filmează clip astazi. Primul clip împreună cu bebe. Chiar dacă este încă în burtică, legătura dintre noi este atât de strânsă încât am impresia că zâmbește odată cu mine! Suntem acasă la @specialdrinks.delivery , ne-au pus la dispozitie locația lor de milioane si sunt mega recunoscătoare pentru asta! Casă și sediu în același loc! Ce poate să fie mai tare? THANK YOU SO MUCH GUYS!!! @rusu10 are cei mai tari prieteni! Am făcut plinul cu @vitaminaqua , @cristi_serb ne gateste, @picturagravide a venit să îmi picteze burtica, am adus cele mai cool ținute ever și prietenele mele sunt “pe felie”, una mai frumoasă ca alta dar despre asta nu vă spun prea multe, vă las să urmăriți clipul! La cât de bine ne mișcăm, în câteva zile este pe net! ?@bibanuinsta este fabulos! Le face pe toate și le face bine rău! Este multi talent! O să vedeți voi la ce mă refer. I’m sooo happy right now! Tineți-vă bine că ce urmează o să zdruncine pereții!!!!”

Emily Burghelea (Sursa: instagram.com)