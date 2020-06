Emily Burghelea, bani grei despăgubiri la Antena 1. Fosta asistentă a Mirelei Vaida, dată în judecată

Fosta asistentă de la Acces Direct va fi dată în judecată de către foștii ei șefi pentru cele declarate în spațiul public și pentru scandalul pe care l-a creat gestul ei, iar contractil ei este unul în care daunele sunt destul de explicit notate.

Emily Burghelea va fi dată în judecată?

Mai exact, după cum susțin sursele Wowbiz.ro, în curând aceasta va trebui să se prezinte în fața judecătorilor, deoarece va trebui să înfrunte un proces dificil, iar suma pe care foștii ei șefi o cer este una exorbitantă.

Sursele mai spun că Emily Burghelea este la un pas de a avea un proces cu foștii ei șefi, aceștia considerând că fosta asistentă tv le-a preudiciat imaginea cu scandalul care a răvășit lumea televiziunii românești. Astfel, în contractul pe care l-a semnat în trecut fosta asistentă TV sunt prevăzute și sume uriașe în cazul în care ”aduce atingere imaginii postului”.

”Emily Burghelea va fi dată în judecată după demisia de la Acces Direct. Toți cei de acolo sunt supărați că Emily Birghelea a făcut dezvăluiri incredibile despre situația Vulpiței, despre faptul că, în spatele camerelor, Vulpița era bătută și că nimeni nu spunea nimic. Iar faptul că Emily a spus, în direct ce se petrece, că a făcut acele vloguri în care a dezvăluit, cu lux de amănunte, ce se petrece între Vulpița și Viorel, cum Vulpița este agresată, după ce a demontat acuzațiile care i-au fost aduse susținând că foștii ei colegi mint, i-a iritat la maximum pe șefi. Vor să o dea în judecată, iar prin contract, fiind vedetă, poate să ajungă să plătească daune între 50.000 și 300.000 de euro”, a spus o sursă de acolo pentru Wowbiz.ro.

Ce a scris Emily Burghelea în demisie

Emily Burghelea și-a publicat demisia pe conturile de socializare și ”s-a acoperit” destul de bine în fața unui proces.

”Emily Burghelea a scris în demisie că nu poate ascunde lucruri care țin de legislația penală. Adică fix de bătăile de care vorbea în cazul Vulpiței. Iar o asemenea situație justifică, cu un avocat bun, ideea de a atrage atenția”, a mai spus sursa citată.

”Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie… Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a precizat pe conturile ei de socializare Emily Burghelea.

Emily Burghelea le-a dat dreptate și fanilor ei care au sfătuit-o de mai multă vreme să își dea demisia. „Știu că de-a lungul timpului mulți dintre voi mi-ați spus că nu e în regulă să fac parte din acest format, dar în momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni nu am mai putut să fac parte din chestia asta pentru că am realizat și eu că nu este în regulă ce se întâmplă”, a explicat Emily Burghelea.

”Am fost pusă să ascund lucruri”

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai precizat Emily Burghelea.

„Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol”, a precizat Emily Burghelea în încheierea vlog-ului, riscând astfel să fie dată în judecată după demisie.