Cine este Emily Burghelea, fosta asistentă a Mirelei Vaida.

Emily Burghelea este acum implicată într-un scandal monstru cu Acces Direct. Fanii o redescoperă mai mult decât niciodată prin prisma acestei noi conjuncturi în care se află. Cine este tânăra fostă asistentă a Mirelei Vaida?

Emily a devenit cunoscută odată cu participarea la Bravo, ai Stil, cel mai îndrăgit show de modă din România. Aceasta și-a câștigat ușor-ușor simpatia publicului alături de prietena sa bună cu are a concurat, ulterior a pus stăpânire pe online, fiind implicată în diverse proiecte de modă. Mai multe decât atât, apariția de la Kanald D i-a adus oportunitatea să fie reporter la câteva evenimente mondene, lucru care i-a pus un plus meritat imaginii sale, dar și câteva numere de telefon valoroase în agenda ei. Emily este în centrul unui scandal uriaș după ce și-a dat demisia în direct de la Acces Direct, nemulțumită de felul în care procedează echipa emisiunii.

Tânăra susține că Veronica i-a mărturisit în repetate rânduri că este bătută de soț, a spus mai departe producției, iar aceștia s-au făcut că plouă, după cum a susținut tânăra. Emily își dorește să facă dreptate în cazul Vulpiței, mai ales că aceasta se află în postura multor femei nu doar din România, ci din lume, care sunt agresate de soții lor. „Și pentru că Emily te-a demascat și te’a dat de gol că știai de abuzurile lui Viorel, a plătit cu postul ei! Dar tu rămåi acolo, cum altfel, la cât de corectă ești!! Tu trebuia să fii prima dată afară!”, este comentariul postat de internaută. „Veti afla maine adevaratul motiv pentru care Emily a fost data afara!!”, a fost mesajul Mirelei Vaida în aceast scandal.

„Astăzi mi-am dat demisia de la Acces direct. Mulți dintre voi mi-ați spus de-alungul timpului să renunț la acest format. Am fost pusă să ascund multe lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei. Eu nu am putut să fiu nepăsătoare. Nu am făcut asta ca să pătez imaginea celor care lucrează acolo. Nu pot să tac când cineva vine la mine și îmi spune că sunt singura scăpare. Nu vreau ca vreauna dintre voi să fie calcată în picioare. Nu vreau să intru în detalii acum, doar că nu vreau să fiu nevoită să dau mai multe detalii că este nasol”

Emily Burghelea