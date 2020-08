Ce face Emily Burghelea, după ce și-a dat demisia de la Acces Direct. Cu ce se ocupă fosta asistentă

În urmă cu două luni, Emily Burghelea şi-a dat demisia, în direct, de la Antena 1. Aceasta era asistentă TV la emisiunea Mirelei Vaida, însă comportamentul echipei faţă de Vulpiţa a făcut-o să plece definitiv din reality-show-ul de mare succes. Iată ce face acum blondina!

În luna iunie, Emily Burghelea şoca pe toată lumea cu anunţul demisiei de la Antena 1. Aceasta a decis să părăsească emisiunea “Acces Direct” după ce i-a luat apărarea Veronicăi Stegaru chiar în timpul show-ului. Tânăra a declarat atunci că nu poate fi de acord ca Vulpiţa să fie bătută de soţul său, Viorel, lucru ascuns de echipa Mirelei Vaida.

Desigur, fanii fostei asistente se întreabă ce face acum frumoasa blondină. Ei, bine, se pare că Emily este mai fericită ca niciodată. Aceasta susţine că experienţa trăită la Antena 1 a schimbat-o.

“De când a trebuit să plec din televiziune sunt alt om. Călătoresc, visez și iubesc. Sunt mai liniștită și îmi place la nebunie! Am doar 21 de ani, dar până la vârsta asta am gonit prin viață ca nebună. Am realizat multe dar… în tot acest timp am uitat ceva.

Am uitat de mine. Am uitat că o carte bună îți poate aduce un zâmbet pe buze, am uitat ce bine e să ai timp să-ți savurezi cafeaua dimineața în liniște și am uitat că fericirea se găsește în lucruri care nu au valoare materială. Îi mulțumesc vieții că m-a adus pe drumul ăsta. Simt că am trecut la nivelul următor”, a scris fosta asistentă a Mirelei Vaida, pe contul său de Instagram.