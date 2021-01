De ce a ajuns Emily Burghelea la spital din cauza iubitului. A avut nevoie de perfuzii

Emily Burghelea a fost prezentă vineri în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, alături de iubitul misterios. Însărcinată în 7 luni, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!”, a povestit despre sarcină, pregătirile pentru venirea pe lume ale micuței lor, dar și un moment neplăcut din trecut, când a ajuns la spital din cauza iubitului.

Emily Burghelea, moment tensionat în cuplu. A ajuns la spital, în perfuzii, din cauza iubitului

Emily Burghelea a fost vineri prezentă în emisiunea de zi de la Pro TV, alături de tatăl copilului ei, în cadrul căreia a vorbit despre sarcină, cele mai recente întâmplări, dar și despre o cumpănă din relația de cuplu. Aceasta a povestit că în viața lor sentimentală, deși scurtă, fiind împreună de aproape un an, s-a strecut o neplăcere care a dus-o pe blondină la spital. Cei doi s-au despărțit, iar suferința cauzată de această acțiune a lăsat-o pe vedetă fără vlagă, drept pentru care a cerut ajutor.

„Am ajuns la perfuzii. Am suferit și am plâns foarte mult. Am stat despărțiți câteva luni atunci, dar cu gândul unul la altul. Apoi ne-am întâlnit și am stabilit că e bine să ne împăcăm”, a povestit aceasta. Întrebată de Cove cine a făcut primul pas spre împăcare, tânăra a spus ferm că ea.

Cu ce se ocupă bărbatul din viața ei?

Alesul inimii lui Emily este ”aranjat” din toate punctele de vedere. Misteriorul bărbat este un om de afaceri care deține firme de IT. El generează platforme și site-uri pentru un important partid politic din România. Fiind, însă, foarte discret cu viața privată, dorește ca identitatea să-i rămână ascunsă, deși iubita sa este celebră. Totuși, a fost de acord ca Emily să-i deschidă un cont pe Instagram, care se numește ”iubitul_lui_emily”, unde, de asemenea, apare cu fața acoperită în toate imaginile publicate.

Detalii despre momentul cererii în căsătorie

„Relatia noastra a avut doua parti, ne-am despartit dupa patru luni, am plecat la Amsterdam si ea nu a mai venit. Ea a venit dupa mine dupa mine la aeroport si m-a urmarit, nu i-am raspuns la telefon vreo trei luni. Soarta a facut sa fim amandoi. Eu nu credeam ca voi merge la biserica cu o fata, sa am planuri cu ea. De aia am si fost la biserica. Noi nu aveam niciun element comun. Eu nu sunt spiritual, insa ea m-a facut sa cred.

In timpul ceremoniei, mie nu mi-a dat nicio lacrima. Cameramanii au intarziat, am uitat paharele de sampanie acasa. Eu am stat in spatele organizarii nuntii. Problema cea mare a fost cu verighetele. Sa iti vina in doua zile, sa iti placa si modelul. Toata lumea vrea pe comanda. Le-am gasit intr-un final, intr-o insulita la un magazin. Sunt foarte frumoase si au fost marimea noastra”, a povestit tânărul despre relația cu Emily.