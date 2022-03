Cum arată tatăl lui Emil Rengle, de fapt. „Ești cel mai curajos om pe care îl știu.” Ți se pare că seamănă?

Cum arată tatăl lui Emil Rengle. El și fiul său au venit azi în platoul emisiunii La Măruță, fiind prima apariție împreună într-un platou de televiziune. Vizibil emoționați, cei doi, tată și fiu, și-au spus ceea ce simt unul pentru celălalt. Cu lacrimi în ochi, tatăl lui Emil Rengle a spus că este mândru de fiul său.

Emil Rengle și tatăl său au venit în platoul emisiunii La Măruță. Părintele fostului Faimos a declarat, vizibil emoționat, că este mândru de fiul său, indiferent de criticile pe care Emil le-a primit în urma participării la Survivor România. La rândul său, Emil Rengle a afirmat că tatăl său a fost cel care l-a susținut în tot, inclusiv când atunci când Emil Rengle i-a dezvăluit orientarea sa sexuală.

„Tatăl lui Emil Rengle: Eu locuiesc în Oradea. Jumatate din oraș știe ca sunt tatăl lui Emil Rengle. Eu sunt taximetrist. Am fost mândru de fiul meu la Survivor.

Emil Rengle: Sunt mândru că tatăl meu a fost mândru de mine. Am avut norocul ca, venind dintr-o familie modesta, faptul ca am primit mereu sustinere din pentru el. M-a sustinut și in orientarea mea sexuala, mi-a zis că pot fi liber să fiu cine vreau eu”, au fost afirmațiile celor doi în platoul emisiunii La Măruță.