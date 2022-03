Reacția șocantă a lui Emil Rengle despre Andreea Tonciu: „A stat mai mult leșinată decât trează!” Ce a spus despre Robert Niță

Prezența lui Emil Rengle în emisiunea La Măruță de miercuri, 9 martie, i-a stârnit pe fanii emisiunii Survivor România 2022. După ce a recunoscut că și-a bârfit coechipierii și a urmat o strategie atent plănuită, fostul Faimos a lansat ironii fine către Andreea Tonciu și Robert Niță.

Emil Rengle a fost, cu siguranță, cel mai controversat concurent de la Survivor România 2022. Fostul Faimos a dat cărțile pe față la PRO TV, după ce s-a întors din Republica Dominicană.

Emil Rengle s-a lovit de sute de comentarii negative din partea telespectatorilor în urma participării sale la Survivor 2022, deși artistul susține că nu-l afectează cuvintele răutăcioase.

Cu toate acestea, fostul câștigător de la „Românii au Talent” a comentat acuzațiile pe care i le-au făcut Andreea Tonciu și Robert Niță.

În timp ce despre fosta asistentă TV a declarat că „a stat mai mult leșinată decât trează”, Rengle i-a transmis săgeți fine lui Robert Niță, după ce rapidistul a făcut comentarii nepotrivite legate de orientarea sa sexuală.

Emil Rengle s-a arătat dezamăgit de reacția Faimoșilor la consiliul de eliminare de la Survivor 2022. Dansatorul susține că foarte mulți dintre foștii săi colegi sunt persoane neasumate.

„Am jucat o strategie. Pentru mine, Survivor e un joc. Îmi asum tot ce am zis si am zis, chiar dacă par îmbârligături. E o experiență care mă învață să mă descopăr. Am riscat să deschid subiecte incomode, care pe unii i-au deranjat.

Cred 100% că sunt mulți oameni neasumati în echipa Faimoșilor. Eu îi bârfeam și la testimonial, și față în față. N-am intrat în Survivor pentru a demonstra altora ceva, ci eu îmi trăiesc viața ca să cresc.

Toată lumea a vorbit despre CRBL când era în exil, doar că eu am fost singurul care si-a asumat în fața lui CRBL. Am căzut în capcană. Sunt atacat pentru că am intrat într-o zonă mai adâncă.”, a declarat dansatorul la PRO TV.