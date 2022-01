Elwira Duda, primele declarații despre al treilea copil: „Un nou membru în familie este binevenit!”

Elwira Duda, soția lui Mihai Petre a făcut declarații despre un al treilea copil. Câștigătoarea emisiunii Asia Express și soțul ei și-au dorit trei copii. Ea a mărturisit că dacă ar fi să rămână însărcinată, un nou membru în familia lor va fi binevenit. Mihai Petre și Elwira Duda sunt printre cele mai stabile și mai apreciate cupluri.

Fiicele cuplului au fost cele care și-au îndrumat părinții să meargă în competiția Asia Express, difuzată la Antena 1. Cele două fetițe s-au bucurat când și-au văzut părinții la televizor. Într-un interviu recent, cuplul de succes a vorbit și despre posibilitatea de a deveni părinți pentru a treia oară.

Deși Mihai Petre și Elwira au ajuns acasă la fetițele lor cu mult timp înainte de a se dezvălui câștigătorii competiției, cei doi nu le-au spus micuțelor că ei au câștigat concursul, ci le-a lăsat să se bucure de parcursul emisiunii, ca orice telespectator. Fetițele au fost foarte bucuroase când au aflat că părinții lor au fost cei care au câștigat, de fapt.

„Când am ajuns acasă, Catinca ne-a întrebat cum a mers, dacă am câștigat și câte amulete am câștigat. Dar noi din start, înainte să plecăm, le-am zis că toate lucrurile acestea sunt confidențiale, că nu le putem vorbi și că le vor afla pe parcurs. Practic, fetele au descoperit și ele toată emisiunea în timpul difuzării, alături de telespectatori.

La finală am invitat câțiva prieteni, iar fetele nu știau încă faptul că noi am câștigat. Reacția lor în momentul în care au aflat ne-a răsplătit tot efortul. A fost una spectaculoasă. Nu am regretat că nu le-am spus rezultatul înainte”, a mai spus Elwira Duda pentru sursa citată.