Soţia lui Mihai Petre, lovitură uriaşă după Asia Express. Ce ofertă ar putea primi Elwira din partea şefilor de la Antenă. Surpriză mare

Odată cu sarcina și nașterea micuței Josephine Ana Maria, Gina Pistol a fost marea absentă a sezonului 4 din „Asia Express”. Vedeta a fost înlocuită de Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor. Sezonul s-a terminat, iar fanii spun că Irina a făcut față cu brio. Același lucru l-au spus și despre cuplul câștigător Elwira și Mihai Petre, care au câștigat „Asia Express. Dar ce se va întâmpla de-acum în colo, referitor la un nou sezon al show-ului, este încă un mister. Cu toate astea au apărut și primele zvonuri.

În timpul filmărilor la ultimul sezon din „Chefi la Cuțite”, Gina Pistol era deja gravidă, iar acest lucru a determinat-o spre final să renunțe și la postura de prezentatoare a cooking-show-ului. Deja era certă și absența ei din filmările de cel puțin două luni pentru sezonul 4 din „Asia Express”. Producătorii celebrului show s-au reorientat rapid și așa a ajuns Irina Fodor să fie și la „Asia Express”, dar și s-o înlocuiască pe Gina, la „Chefi la Cuțite”.

Fanii competiției denumite „Drumul Împăraților”, au fost mulțumiți de prestațiile Irinei Fodor pe tot parcursul sezonului, dar au fost și unii care i-au simțit lipsa carismaticei Gina Pistol. Dar, una peste alta, sezonul 4 a ajuns cu bine la final și și-a premiat și câștigătorii.

După două luni de competiție, cu probe din ce în ce mai grele, „Asia Express” a ajuns la final pe tărâm israelian. Ultimele probe din concurs s-au desfășurat în Israel, tot aici fiind și locul unde avea să se desfășoarea mrea finală. În acestă fază se calificau Elwira și Mihai Petre, dar și echipa formată din Cuza și Emi.

După probleme din finală extrem de grele, Elwira și Mihai Petre au ridicat de-asupra capului „cupa” (la figurat) de câștigători ai sezonului 4 de „Asia Express” și, bineînțeles, suma de 30.000 de euro pusă în joc. Despre faptul că au ajuns în finală, ba mai mult, că au și câștigat-o, atât Elwira, cât și Mihai Petre declarau că nu le-a venit să creadă că au reușit această performanță.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit. Momente în care m-am prostit, momente în care am plâns.

Au fost momente în care am fost sus și apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a spus Mihai Petre în exclusivitate pentru a1.ro.