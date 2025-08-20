Ultima oră
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
20 aug. 2025 | 14:55
de Violeta Badea

Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto

Monden
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la
Cum s-a schimbat Ella Visan in ultimii ani

Au apărut imagini de-a dreptul uluitoare cu Ella Vișan, una dintre cele mai controversate concurente de la ”Insula Iubirii”. Blondina, care astăzi atrage priviri prin aparițiile sale provocatoare, ascunde un trecut total neașteptat. Diferența dintre felul în care arăta acum câțiva ani și imaginea actuală este șocantă.

Ella Vișan, de la ”pufoasă” la focoasă

În prezent, Ella Vișan este în centrul atenției atât pentru look-ul său spectaculos, cât și pentru aventurile sentimentale de pe insulă. Totuși, fotografiile publicate de Cancan dezvăluie o altă versiune a Ellei – cu mai multe kilograme în plus și cu un aspect complet diferit.

Vezi imaginile AICI! Diferența este de la cer la pământ, iar transformarea ei i-a lăsat pe mulți cu gura căscată. Dacă acum cucerește prin formele bine definite, în urmă cu câțiva ani concurenta de la ”Insula Iubirii” era de nerecunoscut.

Imaginile apărute ne-au arătat o Ella ”pufoasă”, departe de silueta atrăgătoare pe care o etalează astăzi. Un detaliu care confirmă autenticitatea fotografiilor este tatuajul în formă de cheie sol de pe încheietura mâinii, semn distinctiv care apare și în prezent.

Transformarea spectaculoasă a concurentei de la ”Insula Iubirii”

Conform apropiaților, Ella și Andrei Lemnaru – partenerul cu care urma să se căsătorească în septembrie – au apelat la intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic, dorindu-și ca în ziua nunții să arate impecabil.

Dacă pentru Andrei rezultatele nu au fost cele așteptate, în cazul Ellei transformarea este cu adevărat spectaculoasă.

De la o tânără cu probleme de greutate, la o femeie care stârnește controverse și scene fierbinți pe insulă, Ella Vișan a trecut printr-o schimbare radicală. Publicul care o urmărește acum în reality-show cu greu ar putea să își imagineze cum arăta concurenta în trecut.

O metamorfoză care va isca reacții

Imaginile vechi, puse alături de cele recente, par să ilustreze două persoane complet diferite. Această metamorfoză este însă dovada clară a ambiției și a dorinței de a-și schimba viața.

Cu toate că fotografiile din trecut vor stârni, fără îndoială, un val de comentarii în mediul online, realitatea este că Ella Vișan se bucură acum de atenția tuturor. Fie că este criticată pentru deciziile luate în plan sentimental sau admirată pentru aspectul fizic, tânăra reușește mereu să fie în lumina reflectoarelor.

Transformarea Ellei este spectaculoasă și nu poate fi trecută cu vederea. De la ”fata cu kilograme în plus” la femeia care atrage privirile oriunde apare, drumul parcurs de concurenta de la ”Insula Iubirii” este impresionant.

