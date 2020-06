Ella, la un pas să plece din casa Puterea Dragostei. Cum s-a dat de gol concurenta de la Kanal D

Tensiunile din casă au făcut-o pe Ella să le destăinuie colegelor de platou ceva ce n-ar fi trebuit. Ce a mărturisit fosta iubită a lui Jador din greșeală și de ce acum este mai pregătită decât niciodată să părăsească definitiv competiția?

Situația tensionată din casă a făcut-o pe Ella să izbucnească nu doar o dată. Aceasta se gândește din nou la posibilitatea de a pleca definitiv din competiție, iar pentru astea le-a cerut ceva prietenilor săi din mediul online. Din păcate, venirea Ellei a fost îmbucurătoare pentru fanii show-ului, dar privită nu prea bine de câțiva concurenți. La scurt timp, aceasta a fost pusă la zid din cauza relației ascunse pe care a avut-o cu Jador, ulterior acuzată de mulți că se folosește de emisiune pentru a-și curăța imaginea din primul sezon. Picătura care a umplut paharul a fost o conversație decisivă cu Daiana, cea cu care are conflicte dese în ultimul timp. Ella nu s-a mai controlat deloc și a dat toate cărțile pe față.

„Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea. N-am ce să zic. Dacă asta este capacitatea ei, eu nu mă bag. Dacă prin asta își arată demnitatea, foarte bine. Să o facă în continuare. Nu știu cât o să mai rezist în competiție. Astăzi chiar am căutat bilet de avion să plec. Din păcate, nu este nimic valabil. Da, abia aștept să plec. Nu stau ca nimeni să mă lovească, nimeni. Eu am fost perna de bătaie a tuturor. Dar pentru ce? De ce? Eu nu mă cobor la nivelul lor, că aș putea și eu să reacționez la fel, dar… Am vrut să plec acasă, dar nu sunt avioane, din păcate”

