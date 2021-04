Eliminare surpriză la Survivor România. Cine a ieșit din competiție

Eliminare neașteptată la Survivor România 2021. Cine și-a luat rămas bun de la marele premiu și de la râvnitul trofeu din cadrul celui mai aprig show sportiv din România? Unii fani se așteptau la asta.

Ediția din această seară de la Survivor a cuprins noi momente de tensiuni, conflicte, discuții și tactici aparte. În consiliul de vineri a fost votată Irisha spre eliminare. Colegii și-au schimbat pe parcurs ideea despre aceasta și le-a părut rău pentru vot. În ziua următoare, Războinicii l-au votat pe Albert spre eliminare.

Telespectatorii și mulți dintre cei prezenți în Republica Dominicană calculează șansele acestuia având în vedere că tânărul a fost preferatul publicului de nu mai puțin de șase ori.

Din păcate, sportivul nu mai dă randament pe traseu, motiv pentru care a fost luat la ochi de coechipierii care sunt supărați extrem de tare de câteva zile bune pe faptul că acesta nu se mai implică și nu se concentrează ca odinioară.

„N-am putut, nu m-am concentrat la final. Din trei intrări nu am putut să aduc niciun punct și îmi pare rău. Sunt foarte dezamăgit. Nu știu ce a fost cu mine și nu știu ce s-a întâmplat azi”, a declarat Albert în emisiunea de ieri, 17 aprilie. Sorin a fost cel mai vocal dintre coechipieri care i-a adresat acestuia o serie de reproșuri.

Războinicii au câștigat a doua seară consecutiv, de data aceasta chiar la milimetru, după ce cursa a fost foarte strânsă între cele două echipe în timpul jocului. Câștigul din ediția de duminică este comunicarea cu un prieten drag, lucru de care au mare nevoie pentru că moralul este din ce în ce mai scăzut, resursele sunt puține, energia se consumă rapid, iar tensiunile nu se desprind de scenele din Dominicană.

Zannidache de la Faimoși și Albert, pentru a 7-a oară consecutiv, de la Războinici au fost favoriții publicului în această săptămână. Și pentru Zanni este a doua oară consecutiv. Și de această dată a ales s-o voteze pe Elena, rivala lui din competiție.

„Mi-a spus că nu o să mă voteze dacă o să iasă favoritul publicului. Mi se pare un om foarte fals și nu-mi dau seama cum cei de acasă îl votează. Sunt alții mult mai buni. Toți sunt mai buni! Am avut o conversație cu el și nu înțeleg de ce. Eu am dat tot ce am avut mai bun, am și adus puncte. Nu înțeleg ce face el”

