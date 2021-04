Cine sunt, de fapt, concurenții care au încălcat regulamentul la Survivor România. Un fost războinic i-a dat de gol

Telespectatorii Kanal D de-abia așteaptă noul episod ”Survivor România”, difuzat în această seară. În promo-ul pentru noul episod Daniel Pavel face un anunț care ar putea schimba soarta jocului. Doi dintre concurenții care participă la competiție ar fi încălcat regulile impuse de producători.

Telepsectatorii Kanal D vor avea parte de noi surprize în episodul ce va fi difuzat în această seară de Kanal D. În promo-ul difuzat de post, Daniel Pavel anunță încălcarea unor reguli impuse de producători concurenților de la Survivor România.

Doi concurenți au încălcat regulamentul. Faptele voastre nu pot fi trecute cu vederea, anunța Daniel Pavel în promo-ul pentru episodul din această seară.

Tot aseară, în Consiliul de eliminare Sorin Pușcașu a făcut câteva afirmații care au ridicat mari semne de întrebare. În cadrul consiliului Albert a fost propus pentru eliminare, deși fusese de șase ori favoritul telespectatorilor. Pe fondul acestei situații Sorin Pușcașu declara:

”Ce au spus Marius și Andrei dă dovadă că eu am avut dreptate de atât de mult timp. De o lună și jumătate am vorbit cu el, am avut o discuție. Vreau să te integrezi și să lăsăm totul deoparte. Eu am o teorie, el este votat de niște oameni care sunt influențați.

Din ce punct de vedere spun treaba asta, el nu a fost niciodată favoritul publicului și nici măcar în top 3 până acum 6 săptămâni. Dacă ne uităm cine au fost eliminați acum 6-7 săptămâni vedem că au ieșit oamenii cu care era într-un grup.”, declara Sorin în episodul de aseară.