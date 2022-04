Eliminare spectaculoasă de la Faimoșii. A părăsit Survivor România 2022 în lacrimi. Cum au reacțional Războinicii instant

Marți seară a avut loc consiliul de eliminare din cadrul emisiunii Survivor România 2022. Echipa Faimoșilor a avut 3 concurenți nominalizați, și anume Laura, TJ Miles și CRBL. Află în cele ce urmează cine a plecat acasă și cum au reacționat vedetele.

După ce luni seara au pierdut jocul de imunitate, tribul vedetelor a nominalizat concurenți. Votul colectiv, al grupului, a fost Laura, votul Elenei Chiriac a fost TJ Miles și al lui Marian Drăgulescu a fost CRBL. Cum era de așteptat, alegerile au aprins și mai mult spiritele.

După ce au pierdut și jocul de comunicare de marți seara, concurenții s-au certat pe bancă. Marian Drăgulescu nu a mai suportat atitudinea Elenei și i-a spus tot ce are pe suflet. A fost susținut de TJ Miles și de Mari, care i-a spus Elenei că minte în legătură cu hamacul lui Marian.

„Sunteți doi frustrați și ați găsit momentul că am o zi proastă să mă atacați amândoi”, le-a spus Elena celor doi colegi.

Din motive de sănătate, CRBL nu a fost prezent nici la consiliu, dar nici la proba de marți seara. Medicul nu i-a dat acceptul pentru a fi prezent deoarece se află sub tratament. Dacă el va fi cel eliminat, își va lua rămas bun de la colegii săi pe Insula Războinicilor, unde locuiesc acum, după anunțul făcut de Dan Pavel.

Concurenții au povestit cearta pe care au avut-o după jocul de comunicare. Elena a fost prima care a luat cuvântul și a mărturisit cine ar trebui să plece din tribul Faimoșilor. Alegerea ei este TJ Miles deși a susținut că nu el este problema în echipă. După ce s-au certat iar, pe rând, Daniel Pavel a făcut anunțul serii.

Concurentul care a părăsit Survivor România marți seara este Laura Giurcanu, spre surprinderea tuturor. În momentul anunțului, din tribul Războinicilor s-a auzit: ”A rămas singură Elena!”

„Sunt puțin în șoc, voi fi copleșită de emoții mixte. Sunt recunoscătoare pentru expierința asta, m-a făcut să văd lucrurile altfel, oamenii, mâncarea. A fost experiența vieții mele. A fost incredibil ce s-a întâmplat aici. Oamenii sunt minunați, și Faimoșii, și Războinicii.

Am râs și am plâns, plec cu un bagaj gol, am venit cu puține haine, dar cu multe învățături. Survivor România este cea mai mare lecție pentru mine. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a spus Laura Giurcanu cu lacrimi în ochi.