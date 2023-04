Eliminare șocantă la Survivor România 2023. Anunțul lui Daniel Pavel i-a lăsat mască pe concurenți

Miercuri, 5 aprilie, doi dintre foștii Faimoși au fost în pericol de eliminare. Carmen Grebenișan a fost nominalizarea comună a tribului Taino, în timp ce Dan Ursa, purtătorul de colan de imunitate personală, l-a propus pe Remus Boroiu.

Au trecut trei luni de zile de când Daniel Pavel a dat startul competiției Survivor România 2023, concurenții de la Războinici și Faimoși fiind pregătiți să înfrunte orice tip de provocare, pentru a demonstra că posedă toate calitățile necesare pentru a ajunge în marea finală.

Odată ce a avut loc Marea Unificare de la Survivor, cele două echipe rivale s-au unit, devenind tribul Taino. În cadrul jocului pentru imunitate de marți, 4 aprilie, Dan Ursa a ieșit învingător, obținând colanul de imunitate individuală.

În cadrul consiliului de nominalizare, foștii Faimoși au pus la cale o strategie de a-l vota pe Andrei Krișan, însă cea care a obținut, la final, cele mai multe voturi din partea tribului a fost Carmen Grebenișan.

Ulterior a fost declanșat o adevărată altercație între Dan Ursa și Remus Boroiu, după ce câștigătorul colanului de imunitate l-a propus spre eliminare pe fostul Faimos.

„Așa cum am spus la început. Nu am avut conflicte cu nimeni. Am avut câteva discuții contradictorii. De aia o să îmi fie ușor să nominalizez. Am stat, am analizat, m-am gândit foarte mult și am aflat cauza certurile a întregului grup.

Și această cauză, problema majoră, a fost o persoană cu un caracter, din punctul meu de vedere, un om fals. Un om care nu își asumă, un om care în față îți zâmbește și pe la spate te înțeapă. Eu am simțit asta și de asta în nominalizez pe Remus.”, a declarat Dan Ursa la consiliu.