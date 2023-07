Ce a spus Crina Abrudan despre certurile cu Bianca Patrichi și Mihai Zmărăndescu. Vedeta TV a rupt tăcerea: ‘Pe Kamara nu-l iau în calcul’ VIDEO EXCLUSIV

Crina Abrudan a avut ocazia să-și testeze limitele la Survivor 2023, unde a rezistat timp de o lună în echipa Faimoșilor. Deși plecase setată să nu intre în vreun conflict cu colegii săi, fosta știristă tot nu a scăpat de certuri. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, sotia lui Gabi Popescu ne-a mărturisit cum s-a adaptat la lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană. Vedeta consideră că foamea, depărtarea de casă, condițiile de odihnă își pun amprenta asupra concurenților, iar tensiunile care izbucnesc acolo sunt inevitabile. Crina Abrudan ne-a spus care sunt, din punctul ei de vedere, concurenții care au șanse mai mari să ajungă în finală. Vedeta mizează pe Ștefania de la Faimoși și Dan Ursa de la Războinici.

Ce spune Crina Abrudan despre tensiunile de la Survivor

Crina Abrudan susține că nu știe cu ce i-a deranjat pe Bianca Patrichi și pe Mihai Zmărăndescu la Survivor. Soțul ei, Gabi Popescu, s-a bucurat de revenirea ei acasă, considerând că dacă rămânea mai mult timp în jungla Dominicană, imaginea ei ar fi putut să aibă de suferit din cauza tensiunilor și a atmosferei de acolo.

Cum a fost experiența de la Survivor pentru tine? Având în vedere că, de când ai ieșit, ai avut posibilitatea să îți analizezi parcursul din concurs.

A fost o experiență foarte frumoasă, puțin prea scurtă față de ce mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit să fi stat mai mult de 4 săptămâni, mi-aș fi dorit desigur și să fi apucat să intru de la început, dar, nu contează, ce a fost al meu, asta a fost. Mi-a plăcut foarte mult, dacă îmi pare rău că am ieșit, îmi pare rău după acea joacă pe trasee, îmi pare rău după serile de pe insula noastră, unde stăteam și priveam apusurile, care erau minunate, marea turcoaz, cerul plin de stele, astea erau părțile pozitive și de asta mi-e dor. Nu pot să spun că am suferit de foame și din cauza condițiilor, pentru că am plecat de acasă cu gândul că astea vor fi condițiile și nu voi avea de ales. Și, probabil, creierul meu a înțeles, și s-a setat pe ideea asta. Nu am suferit de foame la modul că mi-ar fi fost poftă de anumite lucruri.

Crina Abrudan s-a întors din Republica Dominicană cu o plasă plină de ciocolată

Te-ai dus să îți iei ciocolată când ai ieșit de acolo.

Am mers să-mi iau ciocolată, da. Asta voiam să spun că nu am suferit de foame, ci mă simțeam foarte slăbită la un moment dat. Nu era pofta de mâncare, ci era nevoia de mâncare. Am mers să îmi iau ciocolată când am ieșit, pentru că acolo, în jurul complexului în care am mai stat câteva zile după ce am ieșit era singurul loc unde puteai să mergi și să iei ceva, excepție făcând un market care mai era în zonă. Și când am văzut magazinul acela pe care scria “Fabrică de Ciocolată”, am zis: ok, aici e de mine. Și mi-am luat și la pachet, am venit și acasă cu o plasă cu ciocolată de acolo.

Crina Abrudan: “Credeam că poți să te furișezi cumva așa de certuri și de scandaluri”

Cum a fost cu tensiunea din echipă? Crezi că ai fost nedreptățită? Crezi că puteai să gestionezi mai bine situația?

Eu credeam că poți să mergi și să scapi fără să te implici în scandaluri și fără să fii implicat în scandaluri. Credeam că poti să stai așa, deoparte, și să mergi pe trasee, să supraviețuiești în condițiile de acolo și să scapi, să te furișezi cumva așa de certuri și de scandaluri, dar mi-am dat seama acolo că este inevitabil, pentru că foamea, depărtarea de casă, condițiile în care dormi acolo, toate lucrurile astea te transformă ca om și, probabil, de aici tensiunile care apar în sânul echipei, coroborate cu faptul că fiecare își dorește să mai stea încă o săptămână în plus acolo și însă o săptămână în plus, și încă una și atunci se ajunge la tensiuni și la certuri.

Ce spune Crina Abrudan despre scandalul cu Bianca Patrichi

Cu ce crezi că ai deranjat-o pe Bianca Patrichi, de exemplu?

Asta trebuie să vă răspundă ea, eu nu știu, pentru că nu am avut absolut nicio discuție cu Bianca, nu la modul de a ne certa, nici măcar vreo discuție, vreo înțepătură sau vreo discuție pe vreun ton acut. De aceea m-a surprins faptul că, la ieșirea mea, nu s-a ridicat. Asta e, a fost alegerea ei, mă bucur că publicul de acasă a văzut care a fost situația și a înțeles. Și este un moment peste care am trecut.

Crina Abrudan: “Nu am avut nicio discuție aprinsă cu nimeni”

Dar cu Mihai Zmărăndescu ce crezi că a fost?

Nu știu, la fel trebuie să îl întrebați, pentru că eu nu am deranjat pe nimeni. Dacă vreunul dintre concurenții care au fost acolo cu mine, în acea perioadă, o să vă spună că l-am deranjat personal cu ceva sau că l-am jignit cu ceva, o să răspund la acuzațiile care mi s-ar putea aduce, dar, atâta vreme cât știu că nu am avut nicio discuție aprinsă cu nimeni și nu m-am certat cu nimeni, excepție făcând Kamara cu care s-a certat toată lumea și care s-a certat cu toată lumea. Dar el este genul acela de om care acum se ceartă cu tine și peste o oră gătește pentru toată lumea și îți pune mâncarea pe masă. Așa că certurile cu Kamara la un moment dat chiar erau hazlii ca să zic așa, deci pe Kamara nu îl punem în calcul la capitolul certuri, pentru că nu a scapat nimeni. Fiecare și-a ales propria strategie de a trece prin săptămânile de Survivor și fiecare și-a ales propria strategie de a se face cunoscut în ochii publicului.

Crina Abrudan: “Încă am dureri de spate din cauza dormitului pe jos”

Cum reușeai să te odihnești noaptea, având în vedere că erau tot felul de vietăți acolo și cum te descurcai la capitolul igienă?

Noaptea m-am odihnit foarte bine, cel puțin așa am considerat eu acolo, pentru că seara la ora 6.30 apunea soarele, iar dacă nu eram la vreo filmare, la vreun consiliu și eram pe insula noastră în momentul respectiv, la ora 7.00 noi ne culcam, eram în pat, însemnând jos pe scândura aceea, cu o pătură sub noi. Și dormeam foarte mult, ce poți să faci dacă se întunecă și nu ai nimic la îndemână? Mai stăteam în baracă, mai cântam, mai spuneam povești, mai râdeam, dar pe la 8.00 – 9.00 seara tot adormeam și ne trezeam dimineața. Dacă făceam un calcul, în medie cam 10 ore, chiar și 12 ore în unele nopți dormeam. Dar, mi-am dat seama, după ce am venit acasă, că nu a fost odihnă, odihnă, pentru că te și trezeai nopatea de foarte multe ori. Am avut dureri de spate și încă am dureri de spate din cauza dormitului pe jos, dar per total nu mă plâng cum că nu m-aș fi odihnit și că aș fi suferit din cauza asta.

Mă întrebai de insecte, de reptile. M-am obișnuit cu ele, văd și acasă insecte și reptile, dar nu-mi place să le văd. Dacă văd o broască sau o șopârlă în curte, îl chem pe soțul meu să ia măsuri și să o ducă de acolo. Dacă văd un păianjen în casă, îl chem pe soțul meu să-l ia, dar acolo am văzut tarantule și nu m-au speriat! M-am culcat și nu m-am culcat cu gândul că poate mai vine o tarantulă la un moment dat. Asta era specialitatea lui Kamara să ne scape de tarantule, iar șopârlele și șerpișorii pe care îi mai vedeam pe acolo, aia e, mă uitam, erau acolo niște șopârle drăguțe cu coadă galbenă, cu coadă albastră și le luam ca pe niște animăluțe care au acolo teritoriu și cumva eu am venit pe teritoriul lor, nu mi-a fost frică. Acasă, hai să nu zic frică, dar nu-mi place să văd anumite insecte și reptile, dar acolo nu am avut nicio problemă cu ele. Acasă mai am probleme și cu întunericul, uneori, noaptea, dar acolo nu am avut nicio problemă.

Crina Abrudan: “În momentul în care intram cu rănile în mare, usturau rău”

La capitolul igienă, ne-am spălat în mare. Cu sau fără voia noastră, în fiecare zi eram în mare și pe trasee, dacă nu în mare, în râu. Apa de mare este apă foarte sărată, ne rămânea sarea pe piele după aceea, dar fiind o apă foarte sărată și dezinfectează, asta simțeam și pe rănile pe care le aveam la picioare. În momentul în care intram cu rănile în mare, usturau rău. Părul era groaznic în momentul în care ieșeam din mare, din apa sărată, nu puteai nici să pui mâna în el, era sârmos, dar îl limpezeam cu niște apă plată și nu mai era chiar atât de sârmos, arăta ok, acum îl tratăm.

Când ai venit acasă, Gabi, soțul tău, ce ți-a zis? Se aștepta să vii atât de devreme sau i s-a părut că ai lipsit foarte mult de acasă?

Nu știu dacă i s-a părut că am lipsit foarte mult de acasă, pentru că a fost și el plecat în perioada respectivă, mă rog, nu cât am fost eu plecată. Nici nu l-am întrebat dacă i s-a părut mult sau puțin. Mie o lună mi s-a părut ca și cum ar fi fost o săptămână. Nu am realizat că am lipsit atât de mult. I-a părut rău că am ieșit, cu toate că, la început, când îi spuneam că mi-aș dori să merg la Survivor nu era foarte încântat și nu mă încuraja din diverse motive.

Cum a reacționat Gabi Popescu după ce Crina Abrudan a părăsit competiția

Soțului tău de ce nu îi surâdea ideea să participi la Survivor?

Nu îi surâdea ideea exact din motivele de care mă întrebai la începutul interviului: tensiunea din echipă, certuri, scandaluri și așa mai departe, pentru că știa că nu mă caracterizează și că nu aș vrea să mă implic în așa ceva. Și îmi spunea mereu că inevitabil o să fiu atrasă în lucrurile astea. Dar până la urmă i-a părut rău că am ieșit. Am vorbit la telefon foarte mult în noaptea aceea, după ce am ieșit, după ce am primit telefonul. Am vorbit câteva ore la telefon și el cred că era mai supărat decât mine că am ieșit, pentru că m-a văzut că îmi place acolo, m-a văzut că m-am acomodat și că începusem să merg bine pe trasee și din motivul ăsta i-a părut foarte rău că am ieșit. Pe de altă parte când am ajuns acasă, mi-a spus că e mai bine că am ieșit acum decât să fi stat mai mult și să fi ieșit cu imaginea șifonată de acolo, pentru că nu știam încotro se va îndrepta atmosfera.

Crina Abrudan: “Au fost două probe de forță care au fost foarte grele pentru coloana mea”

Pentru spate faci recuperare după perioada de efort?

Nu fac recuperare, nu știu dacă ar trebui sau nu ar trebui. Încă am dureri de spate de la probele de forță. Au fost două probe de forță care au fost foarte grele pentru coloana mea. La una direct într-o vertebră am simțit forța din proba respectivă și de atunci am rămas cu niște dureri. Nu fac recuperare, fac niște terapii și o să încep de săptămâna viitoare să merg la pilates ca să îmi întind puțin coloana, corpul, mușchii. Dar am înțeles și de la foști concurenți că durerile de spate vin și de la dormitul pe jos. E adevărat că în prima noapte când am dormit în pat, a început să mă doară spatele mult mai tare decât în Republica Dominicană. Acolo, cu Carmen mă mai plângeam dimineața, dormeam una lângă cealaltă și când ne trezeam dimineața prima întrebare era: cât de mult te-a durut spatele? Pentru că pe amândouă ne durea foarte tare și găseam noi diverse metode noaptea să nu ne mai doară atât de tare, să ținem capul mai sus, ne dădeam jos hanoracul de pe noi și îl puneam sub cap, am constatat noi că dacă ții capul mult mai ridicat decât restul corpului, nu mai doare spatele atât de tare noaptea, făceam diverse improvizații, dar o să treacă, nu îmi fac probleme.

Ce urmeaza pe plan profesional, în ce te implici după experiența Survivor?

Nu mă implic în nimic după această experiență, aștept să fie finala, să vedem dacă o să mergem la finală cu toții înapoi în Dominicană.

Pe cine vezi cu șanse mai mari să ajungă în finală și să și câștige?

O văd pe Ștefania. De fapt dinainte să ajung acolo, eram de părere că Ștefania are toate șansele să ajungă foarte departe din echipa Faimoșilor. Am văzut că în ultima vreme Ștefania nu a fost foarte bună pe trasee, cred că a avut o perioadă mai proastă, dar oricum contează foarte mult și votul publicului. Am văzut-o și pe Carmen că la capitolul simpatia publicului se bucură foarte mult de aprecierea oamenilor. Nu prea văd băieți de la Faimoși ajungând în finală, iar de la Războinici pe Dan Ursa și pe Alin, dar cred că la capitolul simpatia publicului Dan Ursa stă puțin mai bine decât Alin.

Video: Daniel Bălan