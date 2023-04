Trădare la Survivor România 2023. Concurenta care a rupt tăcerea: ‘Paranoică’

Una dintre fostele concurente de la Survivor România 2023 rupe tăcerea privind fosta ei prietenie cu una dintre fostele Războinice. Bruneta s-a simțit trădată de către fosta ei coechipieră din tabăra albastră. Despre cine ar fi vorba. A spus tot acum.

Lucianna Vagneti a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023 pentru a demonstra că este o adevărată luptătoare.

După ce a fost eliminată din competiție, brazilianca a vorbit despre relația pe care a avut-o cu ceilalți Războinici, precum și faptul că s-ar fi simțit trădată de Andreea Moromete, fosta ei coechipieră.

Deși a avut altercații și cu Alexandra Ciomag, Lucianna susține că a fost mult mai dezamăgită de pierderea legăturii cu Moromete.

„Ca dezamăgire a venit de la Andreea Moromete, pentru că eu am avut încredere în prietenia noastră, crezând că e reciproc, însă s-a dovedit că nu era așa. Ea a cerut validarea prieteniei noastre publicului, zicând că sunt falsă.

Publicul de acasă m-a susținut când am fost nominalizați împreună cu DOC, dar pentru ea, cea care mă nominalizase, nu a mai contat. Nu mi-a placut comportamentul ei schimbător și ușor paranoic.

M-am înțeles bine cu majoritatea, într-adevăr nu am avut o relație strălucitoare cu Ciomag, dar nu pot să spun că am avut o relație urâtă, în afară de câteva momente în care noi am avut un clinci.”, a declarat Lucianna Vagneti, în exclusivitate pentru ciao.ro.