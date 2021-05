Eliminare șocantă de la Survivor România. Situație unică în Consiliul de Eliminare

A fost seara decisivă pentru Războinici, care au câștigat jocul pentru recompensă, după două eșecuri consecutive în care au fost propuși spre eliminare Albert și Maria. Amândoi au reușit să se salveze, devenind favoriții publicului alături de Andrei.

Au reușit o victorie și s-au bucurat de ea cum au știut mai bine, iar asta pentru că a fost o zi specială. Cu toate astea, duminică a fost și ziua în care un războinic a plecat acasă, iar Daniel Pavel a făcut anunțul.

Cum a decurs totul? Pentru început, a fost o situație unică anunțată de Daniel Pavel. S-au salvat trei concurenți din echipa Războinicilor, în timp ce ceilalți trei au intrat automat în tabăra celor nominalizați.

Maria a devenit favorita publicului, așa că a fost prima care s-a salvat, deși nu se aștepta deloc la acest anunț.

„Îmi bate inima foarte tare. Mă pregăteam să îmi iau rămas bun. Nu mă așteptam în niciun caz să fiu favorita publicului. Mă simt foarte fericită în momentul ăsta că sunt protejată și mai ales că publicul m-a votat.

Țin să le mulțumesc pentru asta, înseamnă că am făcut ceva bine de când am venit aici. Mă gândesc la Albert în același timp, că nu îmi doresc să iasă. E un sprijin pe care îl am aici, eu am fost pentru el tot un sprijin. Sper să iau deciziile cele bune, să iau puncte în continuare și să îi fac mândri de mine”, a spus Maria.