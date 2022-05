Marți, 3 mai, s-a disputat jocul de comunicare la Survivor România 2022. La consiliul de eliminare, Mari Fica, TJ Miles și Oana Ciocan au fost în pericol de a părăsi competiția din Republica Dominicană. Cine este Tigrul care a părăsit competiția veți afla în cele ce urmează!

În ediția de luni, 2 mai, Tigrii au pierdut jocul de imunitate și au fost nevoiți să se nominalizeze între ei. Ionuț Popa și Alexandru Nedelcu au fost salvați deoarece au adus punctul în timpul cel mai scurt.

Spartanul a nominalizat-o pe Mari Fica, în timp ce Nede a votat-o pe Oana Ciocan. În ceea ce privește alegerea colectivă a tribului albaștrilor, TJ Miles a primit trei voturi din partea coechipierilor săi. Acesta a fost primul nominalizat în cursa spre eliminare.

A plecat Relu, am început să câștigăm, acum iar pierdem. Nu cred că asta decide cine pleacă acasă. Evoluția mea nu a ajuns la potențialul ei, mai am încă de arătat. Nu suport când Vulturii dansează în jurul meu”, a spus TJ Miles, nominalizarea colectivă a tribului.

Știam că voi fi nominalizată, ca la Faimoși. Am evoluat și sunt mai bună, mi-am adus aportul. Nu am ce să fac, îmi asum. Îmi doresc mult să rămân”, a spus Mari, nominalizarea lui Ionuț Popa.

Oana Ciocan a mărturisit că nu este supărată pe Nedelcu pentru nominalizarea făcută, ci se bucură de timpul petrecut în emisiune și speră ca oamenii să o voteze să rămână.

Tot ce am trăit a început ca o glumă, dar visul meu s-a îndeplinit. Am de gând să trag tare. Vom rezolva problemele, suntem deștepți. Am învățat multe, în viața reală nu aș fi putut”, a spus Oana Ciocan, nominalizarea lui Alexandru Nedelcu.

Concurentul care a primit cel mai mic număr de voturi dintre cei 3 propuși spre eliminare este Mari Fica.

„Știam că o să vină momentul acesta. Mă bucur pentru ce s-a întâmplat aici. Chiar am bucurat. Nu pot uita ziua în care am venit aici. Am învățat lecții de la fiecare în parte. Am trecut prin două echipe, i-am cunoscut pe toți și asta mă bucură foarte mult. Nu pot decât să mulțumesc pentru tot. Plec spre competițiile mele și pacienții mei, pe care vreau să îi ajut cât pot eu de mult”, au fost cuvintele pe care Mari Fica le-a spus după ce a aflat că Survivor România se termină pentru ea.