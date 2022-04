Eliminare previzibilă la Survivor România 2022. Cine este concurentul care a părăsit, în lacrimi, competiția

Vulturii și-au adjudecat o nouă victorie la Survivor România și au reușit tripleta săptămânii, după ce au câștigat 3 jocuri consecutive în fața Tigrilor. Având în vedere faptul că au fost aproape la fiecare joc, la ștafetă punctul decisiv l-au adus cei din echipa roșie. Cine este concurentul de la Tigri care a părăsit competiția Survivor 2022.

Jocul de comunicare de marți, 19 aprilie, a fost câștigat de tribul Vulturilor, după ce concurenții din echipa roșie au reușit tripleta săptămânii, fiind victorioși trei zile la rând.

Pe traseu, cele două triburi au fost extrem de apropiate, jocul fiind strâns, cu egalitate la fiecare punct. Ștafeta de 7 la 7 a fost disputată de Vulturii Alexandra Duli și Alex Delea și Tigrii Alexandru Nedelcu și Ștefania Ștefan.

Duli și Delea au adus punctul câștigător și i-au dus pe Vulturi la comunicare, acolo unde s-au bucurat de recompensă, anume o convorbire scrisă cu un membru al familiei, prin mesaje pe Whatsapp.

În cadrul consiliului de marți, 19 aprilie, în pericol de eliminare au fost Mari Fica, TJ Miles și Relu Pănescu. Ionuț Popa este de părere că Relu Pănescu nu mai are ce demonstra la Survivor România 2022, considerându-l veriga slabă a tribului său.

„A fost o săptămână grea, dar toți am acceptat înfrângerea. Vulturii au avut noroc, au avut șansă. De săptămâna viitoare vor vedea alți Tigri. Cu siguranță nu vom mai ajunge la ștafetă. Simt asta. Ceva se va schimba. Abia aștept jocurile următoare!

La auzul spuselor colegului său de trib, Relu Pănescu l-a contrazis pe Ionuț Popa. Antreprenorul este de părere că și-a adus aportul la echipă și mereu a intrat pe traseu cu determinare și ambiție.

Sunt bucuros că am ajuns până în acest moment. Am demonstrat obiectivul meu personal: vârsta este doar o cifră.”, a spus Relu Pănescu la Survivor România.

Aflată în cursa pentru eliminare, Mari Fica a dezvăluit că are încredere în votul celor de acasă. Cu toate acestea, atleta mărturisește că, dacă ar fi eliminată din competiție, ar petrece Paștele alături de familie.

„Respect ceea ce a spus Relu, îi respect vârsta și ce a reușit aici. Legat de determinare și de cât de mult îți dorești, și eu am trecut prin urcușuri și coborâșuri. Eu am evoluat pentru că am știut să ascult și să accept niște păreri.

Am un amestec de stări, îmi doresc mult să rămân aici. Totul se întâmplă aici. Dacă plec, sunt bucuroasă că fac Paștele cu familia. Eu sunt împlinită cu tot ce s-a întâmplat aici. Eu am muncit de la 0, știu ce pot, am încredere că pot mai mult. Credeam că sportul meu e greu, dar mi-am luat lecția”, a mărturisit Mari.