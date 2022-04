„Ștefania cred că are mare potențial pentru a câștiga Survivor România!” Ce fost concurent al emisiunii pune banii pe ea

Survivor România este una dintre cele mai grele emisiuni, poate chiar cea mai grea. Nu orice vedetă acceptă provocarea, însă Irisha a fost una dintre cele mai curajoase și spune că nu regretă deloc decizia.

Irisha a acceptat provocarea Survivor și, chiar dacă nu a plecat cu marele trofeu acasă, tot a avut mult de câștigat. Vedeta a spus că a fost una dintre cele mai mari provocări a vieții și că nu regretă deloc. Din nefericire, nu o vom vedea din nou ca și concurentă, însă poate va concura la All Stars, „rămâne să vedem”, a spus aceasta.

Se știe că la Survivor concurenții nu au parte de foarte multă mâncare, iar Irisha a slăbit foarte mult, însă acum merge la sală și are o alimentație corectă, pentru a recupera kilogramele pierdute. Întrebată care este concurentul ei preferat, vedeta a spus că Ștefania are mari șanse să câștige.

Pe parcursul emisiunii, concurenții au avut mai multe discuții „aprinse”, însă Irisha spune că relația dintre ei este diferită față de cea din competiție. Până la urmă, este o competiție.

„Noi ne-am văzut după ”Survivor” de mai multe ori. Nu au venit toți, evident, dar, cu cei care au fost, nu am văzut un gram de ură. Am râs, ne-am distrat, am făcut poze, ne-am uitat la emisiune. Nu e ranchiună, vorbesc din perspectiva mea. Eu nici nu știu cum să urăsc. Sunt o persoană caldă și tind să cred că am niște valori sănătoase în viață. Venind dintr-o familie de muzicieni, părinții s-au străduit să îmi dea niște valori sănătoase”, a spus Irisha.