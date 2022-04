Nominalizări surprinzătoare la Survivor România. Tigrii au ales veriga cea mai slabă din trib

Jocul de imunitate de luni, 18 aprilie, a fost pierdut de către echipa Tigrilor. Concurenții din echipa albastră au fost învinși de Vulturi, cu scorul de 8 la 7, după o ștafetă extrem de grea. În consiliul de nominalizare, albastri au fost nevoiți să se voteze. Cine sunt cei trei Tigri în pericol de eliminare.

Meciul de luni seară pentru imunitate a fost câștigat de Vulturii. Echipa roșie a reușit să evite consiliul de nominalizare, dar l-a pierdut pe CRBL.

Din cauza problemelor de sănătate pe care le are de aproximativ 3 săptămâni, artistul a primit vestea ca un fulger, aceea că va fi descalificat pe considerente medicale. Cu lacrimi în ochi, CRBL și-a luat rămas bun de la toți concurenții de la Survivor 2022.

Daniel Pavel a făcut anunțul plecării lui CRBL, chiar înainte de consiliul de nominalizare al Tigrilor. Toți cei prezenți au fost șocați, iar nominalizările au fost reluate după plecarea artistului.

După ce au pierdut jocul de imunitate de la Survivor România 2022, Tigrii au fost nevoiți să se voteze între ei. Relu Pănescu a fost nominalizat de către colegii săi de trib, antreprenorul de 50 de ani fiind alegerea colectivă a echipei albastre.

„Votul meu este strict sportiv. Îl respect, l-am cunoscut, am fost în exil. Are un caracter frumos, l-am ascultat. Mi-a arătat că a fost la fel de la început până la final. Relu”, a mărturisit TJ Miles.

Relu Pănescu și-a exprimat regretul față de plecarea lui CRBL și a mărturisit că nu este surprins de faptul că a fost votat spre eliminare.

Oana Ciocan și Alexandru Nedelcu au câștigat colanurile de imunitate și au fost nevoiți și ei, la rândul lor, să ofere un nume la consiliu. Frumoasa brunetă a nominalizat-o pe Mari Fica.

Mari Fica a trecut prin momente cumplite în cadrul jocului de imunitate de luni, 18 aprilie. Atleta a leșinat după ce unul dintre butoaiele de pe traseu a lovit-o în moalele capului. Concurenta din tribul Tigrilor a mărturisit că nu își dorește să părăsească Survivor.

Îmi place mult, o să învăț multe, deja am făcut-o. Pentru că e greu, eu îi respect pe toți de aici. Simt că am evoluat și pot mai mult. Vreau și îmi doresc să rămân.

„Oana este un om care m-a inspirat de când am ajuns aici. Mi-a dat exemplu situația ei când a ajuns aici. Mi-a dat încredere, ea și echipa. Legat de nominalizare, o să fiu sinceră ca data trecută. Eu chiar am renunțat la competiții pentru că îmi doream să fiu la Survivor.

Alexandru Nedelcu l-a nominalizat, la rândul său, pe TJ Miles. Purtătorul colanului de imunitate personală și-a motivat alegerea, spunând că nu-și poate vota coechipierii care i-au fost alături încă din primele zile la Survivor 2022.

Știu că nu o să o ia personal, nu am nimic cu el, nici el cu mine. Nu pot să dau în Ionuț, Oana sau Ștefania. Cu ei am pornit Survivor din prima zi, cu ei am mâncat din aceeași oală. De 3 săptămâni i-am adoptat pe cei doi în Războinicii și Tigrii.

„Văd nominalizarea ca… ce caracter are Nedelcu. Nu am cum să mă supăr, are caracter loial. Așa as fi făcut și eu. Relu are dreptate, nimeni nu merită să plece acasă. Trebuie să ne votăm, nu e personal. A votat loial. Aș fi făcut la fel, să fim sinceri. Nu am nimic personal.

Pur și simplu nu vreau să plec acasă. Sunt aici, ca Mari, într-un loc perfect. Rup traseul. Mă simt puternic, apt, nu am dormit că a plouat. Dar sunt bine rău. Oamenii de acasă vor vedea și știu că mă vor ține.

Dacă nu mă votează, nu am nimic personal cu Nede. Ne vedem acasă, chiar și cu CRBL, la București. Nu ne judecăm, ăsta e jocul. Fiecare trebuie să plece. Iubesc Survivor, m-a învățat multe. Nu mai am emoții că am fost nominalizat, îmi dă voie să vorbesc cu publicul.

Sunt un om asumat, pun pe primul loc loialitatea, respectul. Vreau să continui pentru că mai am multe de învățat, de arătat. Vreau șansa celor de acasă, dacă ei consideră că o merit”, a mărturisit TJ Miles, nominalizarea lui Alex Nedelcu.