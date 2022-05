Eliminare previzibilă la Survivor România 2022. Cine a părăsit competiția în ediția de azi, 9 mai

Nouă eliminare la ,,Survivor România 2022”! Competiția celebră din Republica Dominicană pierde un concurent care a reușit să dovedească cine este și ce poate. Mulți dintre fanii show-ului sportiv îl vedeau în marea finală, dar soarta a decis altceva. Votul publicului a decis și de această dată. Acesta a părăsit consiliul în lacrimi, mărturisind că a trăit cea mai frumoasă experiență din viața sa.

Ediția de astăzi a fost una care i-a ținut din nou pe fanii emisiunii cu sufletul la gură. Consiliul de ieri seară a adus în prim-plan alți trei concurenți care au stat cu mari emoții până acum.

Votul publicului a decis însă să îl trimită pe Doru Răduță în România. Cei de acasă i-au apreciat mai mult pe Blaze și Marian Drăgulescu. Tânărul a mărturisit cu lacrimi în ochi faptul că a trăit clipe incredibile în Republica Dominicană.

De asemenea, acesta a subliniat că este mulțumit de felul în care s-a descurcat, mai ales că nu este un sportiv de performanță. Cel din urmă a declarat că a trăit cu mare drag fiecare experiență venită în competiție precum: exil, nominalizare, imunitate și votul personal chiar către coechipieri.

El a afirmat că indiferent cine va câștiga marele premiu de supraviețuitor se va bucura pe măsură. Doru s-a arătat extrem de emoționat atunci când și-a salutat colegii la plecare, dar cu siguranță abia așteaptă să se întoarcă în sânul familiei.

Desigur că cei dragi lui îl așteaptă acasă cu brațele deschise. Sportivul nu a uitat să menționeze și că l-a votat cândva pe Blaze cu care a împărtășit acum aceleași emoții, luându-i locul acum pe scaunul din avion în drum spre casă.

,,Am trecut prin tot ce a putut oferi Survivor: exil, imunitate, consilii, am votat pe cineva pentru plecarea acasă...L-am votat pe Blaze, iar acum sunt alături de el și se pare că s-a întors roata.

Am demonstrat că sunt un jucător puternic, nu m-am omorât cu sportul, dar fizicul m-a ajutat să fiu rapid. Am ajuns în ultimii 10 și sper ca cel mai bun OM să câștige competiția.

E cea mai plăcută experiență pe care am trăit-o, dar plec cu regretul că aș mai fi gustat în continuare cum am gustat din toate până acum. Plec cu fruntea sus. Am simțit încrederea echipei mele, sunt fericit pentru asta și vă mulțumesc încă o dată”, a spus Doru în ultimul său consiliu.