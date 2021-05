Eliminare lacrimogenă la Chefi la Cuțite. Concurentul a plâns și i-a transmis mamei sale un mesaj

S-a lăsat cu lacrimi în echipa lui Chef Sorin Bontea. Verzii au pierdut un concurent marți seara, iar suferința s-a văzut pe fețele tuturor.

Matias a fost cel care a greșit la proba individuală, făcând un desert al cărui blat l-a băgat la congelator, în loc de frigider. Chefii nici măcar nu au putut să guste din el din cauză că era foarte înghețat, așa că prietenul lui Zanni a fost nevoit să plătească pentru această greșală.

A fost eliminat de la Chefi la Cuțite, spre dezamăgirea colegilor săi, care au început să plângă. Concurenții din echipa verde au devenit extrem de uniți, așa că lovitura pentru ei a fost cu atât mai mare cu cât Matias era cel care ridica moralul echipei.

Fostul concurent a transmis și un mesaj pe Instagram, după ediția de marți seara din Chefi la Cuțite. El a spus că a învățat foarte multe lucruri și a legat prietenii valoroase.

„Trup și suflet pentru Echipa Verde până la sfârșit! Am câștigat chiar dacă experiență Chefi la cuțite pentru mine s-a încheiat! Prieteni, artiști , bucătari talentați m-au învățat atât de multe în sezonul 9 și continuă sa mă învețe indiferent de culoarea de pe tunică. Pentru mine toți sunteți speciali, dar tot la verde e Focu”, a scris Matias pe Instagram.

Totodată, Matias a transmis și un mesaj pentru mama lui. Deși nu părea deloc genul emotiv, fostul concurent al lui Chef Sorin Bontea s-a lăsat pradă emoțiilor și a început să plângă.

„Mamă, am plans la televizor. Am plâns pentru că am cea mai tare echipă și pentru că îi port în suflet de fiecare dată când intru în bucătarie sa gătesc. Mulțumesc chef Sorin Bontea pentru ocazia de a găti lângă niște oameni așa frumoși și talentați”, a mai spus Matias.