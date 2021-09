Planuri de căsătorie pentru foștii concurenți de la Puterea Dragostei: ‘E gelos când nu te aștepți’

Doi dintre cei mai îndrăgiți foști concurenți de la Puterea Dragostei au planuri de căsătorie. Cine sunt cei doi amorezi care se pregătesc să ajungă în fața altarului.

Mona și Cristian Jitaru formează un cuplu de aproape un an, iar totul pare să fie frumos între cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei. Deși au mai existat certuri, ca-n orice relație amoroasă, iată că Mona și Jitaru au reușit să treacă cu brio peste ele și să-și vadă în continuare de povestea lor de dragoste.

Deși au circulat diverse zvonuri potrivit cărora Jitaru i-ar fi fost infidel iubitei sale, fostul concurent de la Puterea Dragostei a venit în platou la Wowbiz pentru a dezminți zvonurile și a spune adevărul despre relația lor.

Cristian: La mare, după cum știi, mi-a povestit că se duce la băieți la masă să facă bani. Noi când ne-am certat ea m-a blocat peste tot, și eu as fi făcut la fel. Pe facebook suntem blocati si acum. După o seară au venit trei băieti, a dansat cu ei, unul i-a cerut facebook-ul, ea i l-a dat, iar tipul respectiv a sunat-o după ce a ajuns acasă. Eu am răspuns la telefon, el când a auzit voce de bărbat a închis telefonul. Ce m-a deranjat a fost că ea mi-a luat telefonul și a spus „dă să îi dau mesaj să îi spun că mă bag la somn”.

Mona: E gelos când te aștepți mai puțin. Ultima faza a fost acum cateva zile cand am plecat la un job si am un prieten care vine cu noi. M-am dat jos din masina lui Cristian si m-am urcat in față, fiind prietenul meu, si l-am pupat pe obraz, de salut. Si mi-a dat mesaj că a văzut un kiss și că o femeie măritată trebuie să stea în spate. Stai în spate când esti cu taxiul, dar el este prietenul meu.

Deși se iubesc mai mult ca oricând, având o relație care a trecut peste multe obstacole, Cristian Jitaru așteaptă momentul potrivit pentru a o cere în căsătorie pe Mona

Cristian: Au ajuns la alt nivel sentimentele noastre, dar mai asteptam putin pana sa o cer. Trebuie să fiu pregătit sută la sută să fac pasul acesta. Am luat în calcul o căsătorie, dar trebuie să stăm și sub acelasi acoperis. Noi trebuia sa plecam in Turcia, nu am mai plecat pentru că Mona s-a simtit rau. Am stat în aceeasi casa, la mine, si nu este ceva rău.

Mona: În mod normal eu ar fi trebuit să fiu acasă cu copilul, mai ales că începe școala. Dar, fiind racita, nu am vrut să risc să îi dau răceală copilului.

Cristian: Ea are programul ei, eu îl am pe al meu, îmi place că nu este agasantă. Eu cred că nu o stresez, nu o sun mereu, nu o controlez. Nu îmi dă motive să nu am încredere în ea.