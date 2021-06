Eliminare bombă la Survivor România?! Daniel Pavel a făcut anunțul șoc în Consiliul de Urgență

Competiția din Republica Dominicană aduce mari emoții celor din fața micilor ecrane. Telespectatorii trăiesc intens fiecare clipă, iar recent anunțul auzit i-a făcut să aștepte cu nerăbdare următoarea ediție. Veștile oferite de către Daniel Pavel sunt neașteptate. Ce se întâmplă cu un concurent de la Survivor România 2021? Fanii s-au gândit deja la varianta care ar fi posibilă în următorul pas al competiției.

Survivor România 2021 aduce trăiri intense fanilor emisiunii care se apropie pas cu pas de final. Telespectatorii se gândesc la strategiile pe care urmează să le aibă echipele și la pasul următor din show.

Cei care urmăresc proiectul de la Kanal D cu sufletul la gură s-au gândit la concurentul care ar urma să fie eliminat. Consiliul de urgență anunțat de Daniel Pavel i-a făcut pe toți să se gândească la Cosmin care s-a accidentat și nu a mai apărut în teren deja de zile bune:

‘‘Am convocat Consiliul de Urgenta pentru a aduce amanunte despre unul dintre voi, iar numele lui este…” Înaintea acestui consiliu, concurenții care se luptă cu ultimele puteri pentru marele premiu au avut parte de un traseu etenuant pentru Recompensă.

Amintim că fostul campion la gimnastică a ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate, iar colegii au fost afectați de acest eveniment pentru că au pierdut un coechipier care este bun atât pe traseu, cât și la proba de eliminare

De asemenea, este unul din cei mai iubiți de public pentru că niciodată nu s-a implicat în scandalurile din nicio tabără și mereu a încercat să facă pace în tabăra Faimoșilor din care se poate spune că încă face parte. Rămâne de văzut ce veste vor primi telespectatorii despre parcursul celui mai aspru show TV din România.

‘Mama era o fană înrăita a emisiunii Exatlon, și, cu siguranță, s-ar fi bucurat pentru mine, să vadă, acum, că am reușit să ajung la un show asemănător, cum este Survivor. Din păcate, ea nu a mai reușit sa vadă acest lucru, a plecat de pe această lume mult prea devreme și mă doare. E greu pentru mine, dar nu pot schimba nimic. Ii port în suflet pe părinții mei și am să le dedic victoriile de pe traseu. Drept dovadă, am un semn pe care îl voi face pentru mama și tatăl meu atunci când voi fi învingător, căci, din nefericire, dacă mama a plecat de pe această lumea, și tata a murit@

Cosmin Stanciu, concurent Faimoși – Survivor România 2021