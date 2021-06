Eliminare surpriză la Survivor România. A început să plângă după anunțul lui Daniel Pavel

A fost un Consiliu plin de emoții și trăiri care mai de care mai intense. Daniel Pavel a făcut anunțuri care i-au bucurat pe unii, în timp ce pentru alții veștile au venit ca un fulger.

Unul dintre favoriții publicului au fost nevoiți să facă o nominalizare, iar unul dintre supraviețuitori a părăsit competiția astăzi.

Albert și Elena au ieșit favoriții publicului, iar Faimoasa a nominalizat-o pe Raluca.

Favoriții de săptămâna trecută au fost Albert, de la Războinici și Ștefan de la Faimoși. Ei bine, în această săptămână au ieșit favoriți Albert Oprea și Elena Marin.

Raluca a părăsit competiția Survivor, după ce a obținut cele mai puține voturi. Ea a ieșit din competiție cu ochii înlăcrimați.

„Nu știu ce să zic”, au fost primele cuvinte pe care Faimoasa a reușit să le scoată. Ea avea ochii în lacrimi chiar de dinainte ca Daniel Pavel să facă anunțul. În plus, cu puțin timp înainte ea vorbise cu prietenul ei Răzvan Botezatu, care a felicitat-o pentru cât a rezistat în competiție.

Faimoasa a spus că și-a învins niște frici peste care nu credea că va putea trece, precum frica de apă sau dormitul în natură. S-a declarat mândră de ea și de faptul că a rezistat în competiția Survivor mai mult decât ar fi crezut.

Albert s-a declarat liniștit, spunând că nu are emoții. El a declarat că simte că Survivor nu se va termina pentru el, asta înainte să afle că este favoritul publicului, chiar dacă în ultimul timp a fost nevoit să stea pe bară, la sfatul medicului.

„Sunt bine, sunt liniștit. Nu am emoții, am trecut prin fazele astea de mult. E adevărat că lupta e mai strânsă între noi, dar eu am o doză de optimism că în seara asta simt că nu se va termina pentru mine, pentru că îmi doresc să merg mai departe în această competiției, pentru că simt că mai am câteva lucruri de dovedit. Sunt de foarte multe luni aici, am avut sentimente, stări, când am simțit că va ieși cineva.

De data asta nu mă încearcă niciun sentiment. Aștept deznodământul. Dacă e să rămân, merg pe același drum, dacă e să plec de acasă, nu o să fiu supărat, pentru că știu că doar publicul poate să decidă”, a spus Albert Oprea în Consiliu.