Nominalizare bombă la Survivor România. Daniel Pavel a făcut anunțul șoc la Consiliul de eliminare

S-a lăsat cu lacrimi în Consiliul de Nominalizare, după ce Faimoșii au pierdut al doilea joc de imunitate de săptămâna aceasta. Au avut loc din nou reproșuri, însă s-a lăsat și cu plânsete.

Scandal între Faimoși la Consiliul de Nominalizare

Faimoșii sunt supărați pe Elena Marin pentru că reacționează extrem de dezamăgită atunci când pierde puncte pentru echipă. Deși Ștefan a asigurat-o de toată susținerea echipei, ea se simte singură în sânul Faimoșilor și a avut un schimb de replici cu Zanni.

”Personal sunt foarte liniștit. Echipa arată la fel, cred că toți din echipă ne-am dorit să câștigăm aceste jocuri. Am văzut puțin egoism din partea Elenei. Poate am văzut greșit, dar cred că și colegii mei au văzut la fel. Mi-ar fi plăcut să fie împăcată cu ideea că toată lumea a dat totul și că toate lumea a încercat să câștige meciul și să nu se mai separe de noi. S-a dus a stat singură și oamenii de acasă o să creadă că nu are susținere din partea noastră. Suntem în a șasea lună a competiției, suntem un grup unit. Starea echipei e una bună, doar cu remarca asta față de Elena. Sper să nu se supere, dar nu ne face bine ca și echipă”, a spus Sebastian Chițoșcă.

Elena Marin a avut imediat un mesaj manifest în care a explicat de ce se simte singură: „Sunt aici de aproape jumătate de an, e clar că s-au adunat foarte multe lucruri. Simt, poate, mai mult ca niciodată, pentru că am ajuns la un nivel foarte avansat al competiției, simt dorul de casă, singurătatea. Poate nu întotdeauna stau cu ei, pentru că nu mă regăsesc, nu am simțit că pot să mă apropii cu ei cu adevărat, așa cum am făcut-o față de alte persoane din competiție, față de Maria. M-am săturat că aud că pun întrebări puerile și mă victimizez. Am avut momente în care Maria m-a văzut și am simțit că pot fi eu. Și mi-a spus că sunt sensibilă și asta e frumos. Echipa mea vede în mine falsitate, ipocrizie și alte lucruri și atunci încerc să mă retrag”, a spus Elena Marin.

„Sunt aici de jumătate de an. Niciodată când i s-a reproșat ceva Elenei nu a acceptat adevărul, niciodată nu a venit la echipă să zică uite, da, aveți dreptate. Niciodată nu a vrut să fie de acord cu nimeni. Ea se duce, fuge departe, toată lumea i-a zis, dramatizezi, te victimizezi, exagerezi. Părerea mea sinceră e că nu le face din greșeală. Deja îi știu toate textele. Când am văzut că începe teatrul din nou, am plecat. Mi-a spus că mint. Asta m-a lămurit și mai tare”, i-a răspuns Zanni, moment în care Elena a început să plângă.

Nominalizare surpriză la Survivor

Totuși, în ciuda scandalului din Consiliul de eliminare, nu Elena Marin a fost votată de către ceilalți Faimoși. Ștefan Ciuculescu a fost cel nominalizat de către colegii lui, după anunțul șoc al lui Daniel Pavel. Cu toate că mulți au votat din punct de vedere sportiv, pentru că Faimosul nu a mai adus niciun punct pentru echipă de două săptămâni, au fost și voturi date pe alte considerente.

Zanni, Sebastian Chitoșcă și Raluca l-au nominalizat pe Ștefan, în timp ce Elena a votat-o pe Raluca Dumitru. ‘Mă așteptam, având în vedere că am fost cel mai slab din echipă, mergem înainte, capul sus, vedem ce va fi mai departe. Deocamdată nu avem ce să facem’, a spus Ștefan, puțin resemnat.